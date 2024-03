Hamburg. Der HSV und ein neuer Sponsor haben eine fleischlose Partnerschaft geschlossen. Und für einige Familien gibt‘s kostenlose Tickets.

Ob mit oder ohne Fleisch: ist doch eigentlich alles Wurst. Hauptsache, die längliche Rollennahrung, eingebettet in einen fluffigen Brötchen und überzogen mit Senf oder Ketchup, schmeckt dem hungrigen Fußball-Fan – ob vor, nach oder während dem Spiel. Und auch wenn eingefleischte Wurstverfechter dem veganen Imitat womöglich skeptisch gegenüberstehen: Vielleicht ist es der Versuch ja wert.

HSV-Fans können den beliebten Snack im Volksparkstadion in Hamburg ab sofort in vegetarischer und veganer Variante genießen: Und das nicht von irgendeinem Veggie-Wurst-Anbieter, sondern vom Lebensmittelhersteller Rügenwalder Mühle, welcher als Vorreiter bei pflanzlichen Fleisch- und Wurstalternativen gilt.

HSV: Neue Partnerschaft mit Rügenwalder Mühle bis Juni 2025

„Schmeckt uns“ – unter diesem Motto steht die neu gebildete Partnerschaft der Rügenwalder Mühle und des Hamburger Sport-Vereins, die zunächst bis Juni 2025 festgelegt ist. Ob es tatsächlich mundet, kann jede und jeder selbst herausfinden: Vorausgesetzt, man sitzt im richtigen Block. Denn die veganen Wursterzeugnisse werden vorerst nur im Familienblock und im VIP-Bereich angeboten. Weitere Verkaufsstellen sollen laut einer Mitteilung des HSV folgen.

„Sowohl der HSV als auch die Rügenwalder Mühle bringen eine reiche Tradition mit und teilen neben der sportlichen Leidenschaft ähnliche Werte“, so HSV-Vorstand Jonas Boldt. Er freue sich darauf, gemeinsam mit dem Partner neue Wege zu gehen. Komplett neu ist das pflanzliche Snackangebot beim HSV jedoch nicht: Im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie des Fußballclubs waren vegane Speisen an zwei Essensständen bereits zu finden.

HSV: Bei jedem Heimspiel wird „Familie des Tages“ gelost

Doch bei der neuen Partnerschaft geht es nicht nur um die Wurst: HSV-Fan-Familien haben in Zukunft die Möglichkeit auf ein besonderes Erlebnis. Für jedes Heimspiel wird eine „Familie des Tages“ ausgelost, welche vier Tickets fürs Volksparkstadion gewinnt. Bevor professionell gekickt wird, wird die Gewinner-Familie vom HSV-Maskottchen Dino Herrmann abgeholt, zum Spielfeld gebracht und vom Stadionsprecher feierlich begrüßt.

Was in größeren Familien mit mehr als vier Köpfen zwar Konfliktpotenzial bergen könnte, ist für andere wohl ein Tag, welcher nicht so schnell vergessen wird.