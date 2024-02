Hamburg. Dominik Glawogger muss gehen – Ex-St.-Pauli Profi André Trulsen könnte bald die Kommandos geben. Noch immer kein Stadion für 3. Liga.

Der Hamburger Regionalligist FC Teutonia 05 hat zum fünften Mal in Folge seit 2020 in der ersten Jahreshälfte seinen Trainer entlassen. Dominik Glawogger (33) holte zuletzt nur einen Punkt in drei Spielen und verharrte mit seinem Team auf Rang fünf – zu wenig für die Ansprüche des Clubs. „Nach der sportlich durchwachsenen Hinrunde hatten wir große Hoffnungen, dass sich das Team in der Winterpause stabilisiert und wir den Anschluss an die Spitzengruppe verringern können. Nach den ersten enttäuschenden Spielen im neuen Jahr sehen wir uns dazu gezwungen, diese Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen, um die nötige Stabilität zurückzugewinnen“, schrieb der Präsident und Sportliche Leiter Teutonias Liborio Mazzagatti (49) in einer Pressemitteilung des Clubs.

Ex-Profi André Trulsen könnte bald in der ersten Reihe stehen

Nachfolger als Cheftrainer wird nun der bisherige Innenverteidiger Immanuel Höhn (32). Sollte dieser allerdings seine Spielerkarriere nicht sofort dauerhaft beenden, worüber der Club bislang keine Auskunft gab, dürfte an der Seitenlinie ehemalige St.-Pauli-Profi André Trulsen die Kommandos geben. Der 58-Jährige stieß vor dieser Saison als Co-Trainer zum FC Teutonia. Am morgigen Mittwochabend im Aufwärtsspiel bei Phönix Lübeck wird aber auf jeden Fall Höhn als Cheftrainer auf der Bank sitzen.

FC Teutonia 05 einigt sich mit Ex-Trainer David Bergner auf Vergleich

Kurz vor der Trainerentlassung Glawoggers endgültig abgeschlossen hat Teutonia die gerichtliche Auseinandersetzung mit Ex-Trainer David Bergner (50). Dieser hatte gegen seine fristlose Kündigung am 10. Mai 2023 geklagt. Verein und Ex-Trainer einigten sich nun auf einen Vergleich, über den beide Seiten Stillschweigen vereinbarten.

Immer noch ungeklärt ist die Frage einer geeigneten Spielstätte für Teutonia im Fall des mittlerweile in dieser Saison sehr unwahrscheinlichen Aufstiegs in die 3. Liga. Bis spätestens kommenden Freitag müsste der Club die Lizenzierungsunterlagen abgeben. Die Beantragung einer Drittliga-Lizenz durch Teutonia wird nach aktuellem Stand immer unwahrscheinlicher. (misch)