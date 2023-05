FC Teutonia Ottensen entlässt überraschend Trainer David Bergner

Hamburg. Fußball-Regionalligist FC Teutonia Ottensen hat aus scheinbar heiterem Himmel seinen Trainer David Bergner freigestellt. Der 49 Jahre alte Fußballehrer war erst im Juli vom ZFC Meuselwitz nach Hamburg gewechselt.

FC Teutonia: Co-Trainer Krohn übernimmt

Wie der Verein am Donnerstagvormittag bekannt gab, werde Co-Trainer Richard Krohn die Mannschaft für die verbleibenden vier Pflichtspiele, darunter drei Meisterschaftsspiele und das Lotto-Pokal-Finale gegen den TSV Sasel, übernehmen. Torwarttrainer Nils Segelken wird Krohn als Assistent zur Seite stehen.

„Wir bedanken uns bei David Bergner für die Zusammenarbeit, und wünschen ihm für die private und berufliche Zukunft alles Gute“, hieß es in der vier Sätze langen Mitteilung des Clubs.

Verein hielt im Abstiegskampf an Bergner fest

Die Entlassung Bergners kommt durchaus überraschend. Noch in der Hinrunde hatte der Verein im Abstiegskampf gesteckt, hielt allerdings an seinem Trainer fest. In der Folge kletterte Teutonia von Platz 16 auf Rang vier. Seit dem Jahreswechsel gewann der Club neun Punktspiele und verlor nur drei Begegnungen. Am vergangenen Wochenende hatte sich Bergners Team 0:0-Remis von Eintracht Norderstedt getrennt.

Warum also nun die Entlassung? „Unsere gute Rückrunde war aufgrund der schwachen Hinrunde sehr wichtig. In der Rückrunde haben es David Bergner und das Team sportlich gut gemacht. Bei unserer Entscheidung geht es uns als Club aber gar nicht darum“, sagte Teutonias Vorsitzender und Sportlicher Leiter Liborio Mazzagatti (49) auf Abendblatt-Nachfrage.

Trainer und Club hatten „unterschiedliche Auffassungen“

„Zwischen dem Verein und David Bergner herrschten unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Ligamannschaft. Da ging es unter anderem um Strukturen, um die aktuelle und um die neue Saison“, führte Mazzagatti aus. „Wenn man unterschiedliche Auffassungen hat, muss man eine Entscheidung treffen. Auch zu einem solchen Zeitpunkt, kurz vor dem Saisonende. Das haben wir getan.“

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Teutonia, das vor sechs Jahren noch in der Landesliga spielte, strebt langfristig den Aufstieg in die 3. Liga an. Der bislang letzte Trainer, der über mehrere Spielzeiten bei den Ottensern bleiben durfte, war von Juli 2017 bis März 2020 Sören Titze. Auch Bergners Vorgänger Dietmar Hirsch war vorzeitig von seinen Aufgaben entbunden worden.