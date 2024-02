Hamburg. Nach 5:1 gegen Türkiye ist das Team saisonübergreifend nun bereits seit 29 Partien in der Oberliga Hamburg ungeschlagen.

Oberligist Altona 93 schreibt Amateurfußball-Geschichte. Durch das verdiente 5:1 gegen den Vorletzten FC Türkiye an der heimischen Adolf-Jäger-Kampfbahn ist der gefühlte Tabellenführer - Altona hat noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand - nun 29 Liga-Pflichtspiele in Serie nun ungeschlagen.

Die bisher letzte Pleite setzte es am 17. März 2023 mit 0:2 beim späteren Regionalligaaufsteiger Eimsbütteler TV. In dieser Saison 2023/23 hat Altona mit 16 Siegen und sechs Remis noch gar keine Partie verloren. Nie in diesem Jahrtausend gelang dem AFC eine so lange Pflichtspiel-Serie ohne Pleite.

Trainer Andreas Bergmann will den Titel trotz der Serie nicht als Ziel ausgeben

„Die Jungs können sehr stolz darauf sein, dass sie das geschafft haben“, sagte Altonas Trainer Andreas Bergmann auf Abendblatt-Nachfrage. „Dieser Rekord ist für uns alle schön, mir ist er aber nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist mir die Entwicklung meiner Spieler.“

Diese weist seit geraumer Zeit in die richtige Richtung. Altona 93 streut immer wieder Kantersiege ein, stellt mit 17 Gegentoren die mit Abstand beste Defensive der Liga. Den Titel als Ziel ausgeben will Bergmann immer noch nicht. „Wenn da am Ende ein Saisonergebnis steht, das uns gefällt, ist das prima. Aber ein explizites Ziel ist die Meisterschaft für uns nicht“, so Bergmann.

Bleibt zum Schluss nur die Frage, ob es Altona 93 gar ungeschlagen durch die Spielzeit schafft? Dies wäre dann ein weiterer historischer Meilenstein für die Annalen des Clubs.