Weissenhaus. Weltmeister Magnus Carlsen als Zupferd. An der Ostsee gewinnt der Norweger ein Weltklasse-Turnier im neuen Format.

Es war ein Experiment, Schach in einem neuen Format, inszeniert als Show, live gestreamt im Internet. Das sportliche Resultat des Turniers im Ostseeresort Weissenhaus bot indes wenig Überraschendes. Der Weltranglistenerste Magnus Carlsen (33) war wieder einmal der Beste, gewann 60.000 US-Dollar Preisgeld.

Weltranglistenerster Magnus Carlsen gewinnt finalen Zweikampf

Im finalen Zweikampf besiegte er den Weltranglistenzweiten Fabiano Caruana­ (31/USA) nach einem Unentschieden und einem Sieg mit 1,5:0,5 Punkten. Letzter unter acht Weltklasse-Großmeistern wurde der chinesische Weltmeister Ding Liren (31), der auch sein letztes Duell um Platz sieben gegen den Mainzer Vincent Keymer (19) mit 0:2 verlor.

Neues Schachformat: Grundstellung der Figuren wird ausgelost

Gespielt wurde die Schachvariante 960, bei der die Grundaufstellung der acht Figuren ausgelost wird. Dadurch entfällt momentan die computergesteuerte Vorbereitung, verlässliche Vorbilder fehlen, die strategischen Muster sind noch weitgehend unbekannt, Kreativität ist gefragt.

Mehr zum Thema

Carlsen hatte zu Beginn der achttägigen Veranstaltung Probleme, kam erst spät in Schwung. „An einem bestimmten Punkt war ich mir unsicher, ob ich wirklich gut genug bin, nachdem ich zwei Partien verloren hatte. Ich konnte meine Form nicht finden“, sagte der Norweger. „Später hat sich mein Spiel aber stark verbessert.“

Hamburger Unternehmer Buettner will das Turnier auf fünf Kontinenten spielen

Das Turnier soll im Februar 2025 erneut an der Ostsee stattfinden. „Es kann zudem gut sein, dass wir bis dahin auch auf an­deren Kontinenten in diesem Format unter der Marke ,Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge‘ veranstalten werden“, sagte Initiator Jan Henric Buettner (59). Der Hamburger Unternehmer, der Schach960 „Freestyle“ nennt, denkt an jährlich fünf Veranstaltungen und will das Preisgeld von diesmal 200.000 auf eine Million US-Dollar erhöhen, 300.000 davon für den Sieger. Carlsen, „Greateast of all Times“ (G.O.A.T.), der seinen Weltmeistertitel nach zehn Jahren 2023 freiwillig abgab, soll dabei sein Zugpferd bleiben.