Frauenfußball: Abteilung des Hamburger Verbandes ist weiter führungslos

Amateurfußball Der Frauenfußball in Hamburg ist weiter führungslos

Hamburg. Am 22. November trat Andrea Nuszkowski als Vorsitzende der Abteilung für Frauen- und Mädchenfußball (AFM) im Hamburger Fußball-Verband (HFV) zurück. Es war ein Abgang mit Knalleffekt, da Nuszkowski den Verband im Streit mit HFV-Präsident Christian Okun verließ. Eine Nachfolgerin hat sich zwei Monate später noch immer nicht gefunden. Eigentlich sollte der Posten bis Mitte Dezember neu besetzt werden. Doch AFM-Ausschussmitglied und ETV-Frauentrainer Dennis Tralau war schon nach Nuszkowskis Rücktritt von einer schwierigen Suche ausgegangen. „Die Kandidatinnen stehen nicht gerade Schlange“, hatte Tralau gesagt. Und hinzugefügt, auch ein männlicher Vorsitzender sei vorstellbar.

Frauenfußball: HFV scheut männlichen Nachfolger für Abteilung

Diese Option ist mittlerweile vom Tisch. „In Gesprächen mit dem HFV-Präsidium hat sich herauskristallisiert, dass wir den AFM-Vorsitz an eine Frau vergeben wollen“, sagt Dorothea Brackelmann. Die 21 Jahre alte HEBC-Spielerin hatte sich auf dem HFV-Verbandstag am 1. Juni vergangenen Jahres vehement für den Erhalt des AFM eingesetzt, den HFV-Präsident Christian Okun im Zuge einer Strukturreform als eigenständigen Ausschuss abschaffen wollte. Nach dem Votum der Vereine zum Erhalt des AFM auf dem Verbandstag wurde Brackelmann AFM-Ausschussmitglied.

Nun führt sie das durch die permanenten Diskussionen längst politisch stark aufgeladene Amt der AFM-Vorsitzenden kommissarisch aus. Nuszkowskis Nachfolgerin will sie nicht werden. „Natürlich sind die Aufgaben reizvoll. Mit Blick auf mein Jurastudium und mein weiteres ehrenamtliches Engagement bin ich aber mit der Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden gut ausgefüllt“, sagt Brackelmann.

Einen männlichen Nachfolger scheut auch das HFV-Präsidium, welches der Besetzung des Postens zustimmen muss. Zu leicht könnte der Eindruck einer Retourkutsche gegen den AFM für die verlorene Wahl auf dem Verbandstag entstehen. Eine Doppelspitze scheidet ebenso aus, das ist laut Satzung nicht möglich. Am Mittwochabend traf sich der Ausschuss zum ersten Mal im neuen Jahr – Beschlüsse wurden allerdings keine gefasst. Eine Lösung des Problems ist also bislang nicht in Sicht. HFV-Chef Okun wollte auf Abendblatt-Anfrage keinen Kommentar zum AFM abgeben.