Gedenkfeier für Franz Beckenbauer: Programm, Gäste und TV-Übertragung

Am 7. Januar verstarb Franz Beckenbauer. Zu seiner Gedenkfeier in der Münchener Allianz Arena werden zahlreiche prominente Sportler, Politiker, Weggefährten und Fans erwartet.

München. Seit bald zwei Wochen trauert die Fußballwelt, an diesem Freitag nimmt sie Abschied. Abschied von einer Lichtgestalt. Abschied von dem wohl größten deutschen Fußballer: Franz Beckenbauer. Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Trainer und so viel mehr. Dieser Tag wird die Herzen vieler Menschen noch einmal berühren. Am 7. Januar verstarb der Kaiser im Alter von 78 Jahren, am vergangenen Freitag wurde er im engsten Familienkreis beigesetzt. In der Münchener Allianz Arena findet an diesem Freitag ab 15 Uhr die öffentliche Gedenkfeier zu Ehren der Lichtgestalt statt.

Auch Bundeskanzler Scholz nimmt Abschied von Franz Beckenbauer

Mit dabei sind hochkarätige Vertreter aus Politik und Sport: Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der bayrische Ministerpräsident Markus Söder werden ebenso Abschied nehmen wie alte Weggefährten des Kaisers auf dem Fußballrasen: Uli Hoeneß, Paul Breitner, Günter Netzer, Wolfgang Overath, Rainer Bonhof, Franz „Bulle“ Roth, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Mark van Bommel, Michael Ballack, Miroslav Klose, Bixente Lizarazu, Willy Sagnol, Jean-Marie Pfaff und Bernd Dürnberger.

Von Beckenbauers WM-Siegern 1990 kommen Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Klaus Augenthaler, Pierre Littbarski, Guido Buchwald, Olaf Thon, Rudi Völler und Karlheinz Riedle. Aus dem Trainer-Bereich werden unter anderem Otto Rehhagel, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Felix Magath, Erich Ribbeck, Matthias Sammer, Niko Kovač, Horst Köppel und Holger Osieck kommen, zudem der Bundesligarekordspieler Charly Körbel.

Boris Becker trauert um Franz Beckenbauer genau wie der FC Barcelona und Real Madrid

Auch aus dem Ausland reist eine Delegation an, um dem Kaiser die letzte Ehre zu erweisen: Vom FC Barcelona werden Joan Laporta und Vizepräsident Rafael Yuste in München erwartet, Real Madrid wird durch Ehrenpräsident Pirri und Stürmerlegende Emilio Butragueno vertreten sein.

Beim Heimspiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim wurde bereits der verstorbenen Vereinslegende Franz Beckenbauer gedacht.

Doch nicht nur die großen Namen des Fußballs, auch andere prominente Sportler wollen Beckenbauer die letzte Ehre erweisen: Tennis-Star Boris Becker, Ex-Skifahrer Christian Neureuther und viele weitere werden an der Münchener Allianz Arena erwartet.

Redner, Karten, Abschiedslied - alles Wissenswerte zum Abschied von Franz Beckenbauer

Wer an der Gedenkfeier teilnehmen möchte, muss sich im Vorfeld ein Ticket sichern. 24 Stunden lang gab es für Mitglieder des FC Bayern München ein exklusives Vorrecht, inzwischen sind die Einlasskarten über die Homepage des Rekordmeisters öffentlich erhältlich. Der Eintritt ist zwar kostenlos, aus organisatorischen Gründen ist eine Einlassberechtigung allerdings nötig. Pro Person können maximal vier Karten erworben werden.

Durch Aufbauten für die Gedenkfeier reduziert sich das normale Fassungsvermögen der Arena von 75.000 Zuschauern auf rund 50.000. Der FC Bayern München habe sich nach eigenen Angaben „bewusst für eine Feier in der Allianz Arena entschieden. Zum einen gäbe es das Stadion ohne Beckenbauers Engagement nicht. Zum anderen hatte der Kaiser immer ein Herz für jeden, und daher sollen auch möglichst viele Menschen die Gelegenheit bekommen, sich von ihm zu verabschieden.“ Karten sollen auch noch kurzfristig direkt am Stadion erhältlich sein.

75 Minuten Programm bei der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer

Von 13.40 Uhr an sind Musikbeiträge und eingespielte Filme als Programmpunkte angekündigt. Star-Tenor Jonas Kaufmann wird zu Beginn der Gedenkfeier die italienische Version von „Time to say Goodbye“ und insgesamt drei Lieder singen. „Franz Beckenbauer ist in meinen Augen die größte Persönlichkeit des Vereins und des gesamten deutschen Fußballs, er ist als Sportler und Mensch unerreicht“, sagte der 54 Jahre alte Kaufmann. Die Gedenkfeier soll rund 75 Minuten dauern. Dabei werden unter anderem Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Söder werden als Vertreter der Politik die Verdienste von Beckenbauer würdigen. Für den FC Bayern München ergreift Präsident Herbert Hainer das Wort, ebenso wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß als ein besonders enger Weggefährte des Verstorbenen.

Übertragen wird die Gedenkfeier auch im Fernsehen: Die ARD berichtet live aus München mit Esther Sedlaczek als Moderatorin. Das BR Fernsehen überträgt ab 14.40 Uhr. Auch die TV-Sender RTL und ntv senden live, auf rtl.de wird der Trauerakt gestreamt. Moderator Florian König führt ab 14.50 Uhr durch das RTL-Spezial „Abschied vom Kaiser – Trauerfeier für Franz Beckenbauer“ aus dem Stadion des deutschen Fußball-Rekordmeisters. An seiner Seite ist nach Senderangaben Beckenbauers früherer TV-Weggefährte Günther Jauch. DAZN und Sky zeigen ebenfalls die Gedenkfeier. Sky Sport News beginnt die Übertragung um 14.30 Uhr mit einem Studio-Talk unter dem Motto „Servus, Franz!“.