Hamburger Tennisturnier: Dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber schlägt im Stadtpark auf

Hamburg. Das Hamburger Damentennisturnier, das in diesem Jahr einmalig im Stadtpark auf der Anlage des THC von Horn und Hamm ausgetragen wird, ist um eine spektakuläre Teilnehmerin reicher. Am Montag gaben die Veranstalter bekannt, dass die dreifache Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber von 20. bis 26. Juli bei den Hamburg European Open 2024 antreten wird.

„Als Kind war ich häufig als Fan beim Rothenbaum-Turnier dabei. Jetzt freue ich mich darauf, das erste Mal in meiner Karriere in Hamburg an den Start zu gehen“, sagt Kerber vorfreudig. „Die Stadt hat eine große Tennis-Tradition mit vielen Fans – das wird für mich eine Premiere, die auch mit Heimatgefühl verbunden ist. Aktuell ist Tennis in Deutschland wieder im Aufwind, und umso wichtiger ist es, dass es auch im Norden ein WTA-Turnier auf Weltklasseniveau gibt.“

Angelique Kerber bestreitet Heimspiel beim Tennisturnier in Hamburg

„,Angie war meine absolute Wunschspielerin für die Hamburg European Open 2024, sie ist einfach Deutschlands Tennissuperstar der vergangenen Jahre, und die Tennisfans lieben sie für ihren unglaublichen Kampfeswillen und ihre sympathische Menschlichkeit. Sie ist ein großes Vorbild für alle“, sagt Turnierdirektorin Sandra Reichel über die ehemalige Weltranglistenerste, die 2016 die Australien Open und US Open sowie 2018 Wimbledon gewann.

Angelique Kerber spricht über Turnierteilnahme in Hamburg Angelique Kerber spricht über Turnierteilnahme in Hamburg

Die Kielerin mit polnischen Wurzeln bestreitet ein Heimspiel und eine Premiere zugleich. Nie zuvor hat Kerber ein WTA-Turnier in Norddeutschland bestritten. „Für mich fühlt es sich als Norddeutsche ein bisschen an wie nach Hause kommen“, sagt die Linkshänderin, deren Jugendverein TC Alsterquelle nur rund 20 Kilometer nördlich vom Stadtpark gelegen ist.

Grand-Slam-Siegerin gibt Comeback nach Babypause

Nahe ihrer sportlichen Wurzeln möchte die Silbermedaillengewinnerin von Rio de Janeiro 2016 sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris in Form bringen. Der Sandplatzbelag ist dafür optimal, denn auch die olympischen Tenniswettbewerbe im Stade Roland Garros werden auf diesem Belag ausgetragen.

Derzeit bereitet sich Kerber in Australien auf ihr Comeback nach eineinhalbjähriger Babypause vor. Beim United-Cup in Brisbane ist der erste Aufschlag geplant. Ihr bis dato letztes Match vor der Geburt von Tochter Liana im Februar dieses Jahres hatte Kerber im Juli 2022 in Wimbledon bestritten.

Hamburger Quartett in den Top 200 der Welt

„Es ist das Verdienst von Sandra Reichel, dass das Damen-Turnier in Hamburg bleibt und sogar zum Warm-up für die Olympischen Spiele wird. Gespannt bin ich auf gleich zwei Premieren: auf hochklassiges Tennis im Stadtpark und den ersten Auftritt von Angelique Kerber in Norddeutschland. Ich drücke ihr die Daumen für ihr Comeback und freue mich auf das Turnier, das meine ECE auch im nächsten Jahr unterstützt“, sagt Sportförderer Alexander Otto, dessen Unternehmen ECE die Hamburg European Open unterstützt.

Neben Kerber will auch ein Quartett aus Hamburger Lokalmatadorinnen die Tennisfans in der Hansestadt begeistern: Aktuell stehen mit Tamara Korpatsch (28/Weltranglistenposition 83), Eva Lys (21/135), der diesjährigen Sensationsfinalistin Noma Noha Akugue (20/177) und Ella Seidel (18/179) vier Hamburgerinnen in den Top 200 der Welt, die auch alle im Stadtpark antreten wollen.