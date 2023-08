Beachvolleyball: Ludwig/Lippmann stehen am Rothenbaum im Hauptfeld

HSV-Beachvolleyball-Duo Ludwig/Lippmann überzeugt beim Elite-16-Turnier am Rothenbaum mit zwei Siegen in der Qualifikation.

Hamburg. Als über das Stadionmikrofon der Matchball angekündigt wurde, konnte Louisa Lippmann es kaum glauben. „Dass es so schnell ging, hatte ich auch nicht erwartet“, gab die 28-Jährige zu, nachdem sie sich mit ihrer Spielpartnerin Laura Ludwig (37) beim Elite-16-Turnier am Rothenbaum für das Hauptfeld qualifiziert hatte.

In einer Neuauflage des Bronzespiels bei der EM in Wien in der vorvergangenen Woche, das die Hamburger Beachvolleyballerinnen mit 2:1 (21:14, 18:21, 15:11) gewonnen hatten, siegten sie am Mittwochabend auf dem Center-Court gegen das Schweizer Duo Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder (beide 31) mit 2:0 (21:14, 21:12) und stehen damit erstmals in dieser Saison im Hauptfeld eines Turniers der höchsten Weltserienkategorie.

Lippmann stark in Block und Angriff

„Wir haben heute gut in den Rhythmus gefunden und unsere Schwächephasen minimiert“, fasste Lippmann, die mit ihrem aggressiven Block und starken Angriffen die größten Anteile an den Siegen hatte, das Erfolgsrezept zusammen. „Nun freuen wir uns auf mindestens drei tolle Spiele vor unseren Fans“, sagte Ludwig.

Ein wichtiges Zwischenziel hatte das im vergangenen Sommer nach Lippmanns Wechsel aus der Halle in den Sand neu formierte HSV-Duo bereits am Mittwochvormittag erreicht. Nach dem 2:0 (21:16, 21:18)-Erfolg in der ersten Qualifikationsrunde über Lea Kunst (21)/Leonie Körtzinger (26) vom Eimsbütteler TV stand fest, dass sie die Qualifikation für die WM in Mexiko (6. bis 15. Oktober) in der Tasche haben.

WM-Ticket gebucht

Vergeben werden die Plätze – maximal vier pro Nation und Geschlecht – nach einem komplizierten Punktesystem. Im Geflecht von Weltrangliste, Entry Ranking (Grundlage für die Teilnahme an den Welttour-Events) und Olympiaqualifikations-Ranking verirren sich auch Beachvolleyball-Experten regelmäßig.

Wichtig ist die WM-Teilnahme auch, weil Erfolge beim Weltturnier mehr Zähler für den Kampf um die maximal zwei nationalen Olympiaplätze einbringen. Und da die Sommerspiele 2024 in Paris das erklärte Ziel für Ludwig/Lippmann sind, war die Erleichterung angesichts der gebuchten Mexiko-Reise groß.

Hauptfeldstart am Donnerstag

„Vor allem freuen wir uns darüber, dass wir uns das selbst erarbeitet haben“, sagte Louisa Lippmann, während sie mit ihrem Manager Andreas Scheuerpflug abklatschte. Von nun an geht der Blick in Richtung Olympiaqualifikation, da sie dank des in Hamburg geschafften Hauptfeldeinzugs nun ohne Wildcards in die Elite-16-Qualifikation und die Hauptfelder der Challengerturniere kommen.

Im Hauptfeld spielen die beiden in Gruppe B zum Auftakt an diesem Donnerstag (9 Uhr) gegen Chen Xue/Xinyi Xia aus China und um 17 Uhr gegen die Brasilianerinnen Agatha/Rebecca. Zum Abschluss am Freitag (13 Uhr) geht es gegen die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson. Die beiden besten Teams der vier Vierergruppen erreichen das Viertelfinale.