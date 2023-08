Beachvolleyball: Ludwig/Lippmann gewinnen deutsches EM-Duell im Achtelfinale

Wien. Der Trend ist eindeutig: Das mit großen Erwartungen in die gemeinsame Zukunft gestartete Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig (37)/Louisa Lippmann (28) hat sich bei der EM in Wien (Österreich) zum aktuell besten deutschen Frauenteam durchgeschlagen. Im Achtelfinale besiegte das HSV-Team die ebenfalls am Hamburger Bundesstützpunkt trainierende Kombination Svenja Müller (22/Eimsbütteler TV)/Cinja Tillmann (32/Düsseldorf) nach einer starken Vorstellung mit 2:0 (21:19, 21:18).

Der erste Satz hatte zwei vollkommen unterschiedliche Hälften. Ludwig/Lippmann, die Müllers Annahme als Schwachpunkt ausgemacht hatten, ließen den Kontrahentinnen keine Luft zum Atmen, zogen über 8:1 auf 14:7 davon und wirkten dabei so souverän, dass sich ein schnelles Ende anzubahnen schien.

Zweigeteilter erster Satz

Nach einer technischen Auszeit jedoch waren Müller/Tillmann neu sortiert und kämpften sich bis auf 18:18 heran. Insbesondere Tillmann stand ihrer Abwehrkollegin Ludwig in puncto spektakulärer Rettungsaktionen in nichts nach. Das Niveau der Partie war in dieser Phase hoch, am Ende entschied ein schöner Block Lippmanns gegen eine Angriffsaktion Müllers den ersten Durchgang.

Doch die jüngste Spielerin auf dem Feld hatte sich nun in das Match hineingearbeitet und ihre anfängliche Nervosität abgelegt. Ihre Angriffsaktionen strahlten im zweiten Satz mehr Sicherheit aus, in erster Linie jedoch blieb es ein Privatduell der beiden herausragenden Abwehrspielerinnen. Bei 10:6-Führung für Müller/Tillmann nahmen Ludwig/Lippmann eine Auszeit.

Lippmann überzeugt im Angriff

Und auch die brachte einen Bruch im Spiel. Nun war es Louisa Lippmann, die mit starken Blocks und Angriffsaktionen das Geschehen an sich riss und den 12:12-Ausgleich erzwang. Welches Potenzial die im vergangenen Jahr aus der Halle in den Sand gewechselte Angreiferin hat, wies sie in Aktionen, in denen sie von Ludwig perfekt bedient wurde, eindrucksvoll nach.

Das entscheidende Break gelang Ludwig/Lippmann schließlich zum 19:17. Den ersten Matchball nutzte Ludwig, die bereits viermal den EM-Titel gewinnen konnte, zum 21:18 - und ließ sich anschließend von den Fans auf Matchcourt 2 feiern.

Viertelfinale am Freitagnachmittag

Im Viertelfinale an diesem Freitag (16.15 Uhr) geht es gegen Emi van Driel/Brecht Piersma aus den Niederlanden, die sich in der Runde der letzten 16 mit 2:1 gegen Miroslawa Dunarova/Daniela Resova durchsetzten. Ludwig/Lippmann sind das letzte verbliebene deutsche Frauenteam, nachdem in der Achtelfinalqualifikation Lea Kunst (21) und Leonie Körtzinger (26) vom Eimsbütteler TV an Ludwig/Lippmann sowie Karla Borger (34/Stuttgart) und Sandra Ittlinger (29/München) an den Finninnen Niina Ahtiainen/Taru Lahti gescheitert waren.

Bei den Männern steht das einzige deutsche Männerteam am Freitagabend um 18.30 Uhr im Achtelfinale. Nils Ehlers (29)/Clemens Wickler (28) treffen dort auf den Sieger des Zwischenrundenduells zwischen Pablo Herrera/Adrian Gavira (Spanien) und Bartosz Losiak/Maciej Rudol (Polen).