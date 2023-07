Fantastic Moon gewinnt in Hamburg historisches Galoppderby

Zum ersten Mal in der Geschichte siegt in Hamburg das Pferd einer Trainerin. Bürgermeister freut sich über Strahlkraft des Derbys.

Hamburg. Fantastic Moon hat vor 14.000 Zuschauern in 2:39,11 Minuten das 154. Deutsche Derby auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn gewonnen. Jockey Rene Piechulek (36), ein ehemaliger Lastwagenfahrer, ritt den drei Jahre braunen alte Hengst souverän auf der Außenbahn nach 2400 Metern als Erster mit zweieinviertel Längen Vorsprung ins Ziel, nachdem er sich bis dahin im hinteren Teil des Feldes aufgehalten hatte. Es war sein erster Derbysieg.

Toto-Favorit Straight hatte nichts mit dem Ausgang des Rennens zu tun

Mr Hollywood mit Lukas Delozier im Sattel wurde Zweiter, die Stute Weracruz unter Antonio Orani überraschend Dritte. Das Rennen war mit 650.000 Euro dotiert, 390.000 Euro erhielt der Sieger. Am Wettschalter zahlte Fantastic Moon 72 Euro auf Sieg bei 10 Euro Einsatz. Toto-Favorit Straight (Eduardo Pedroza), überlegener Sieger der wichtigsten Derby-Vorprüfung (Union-Rennen) am 11. Juni in Köln-Weidenpesch, hatte nichts mit dem Aufgang des Rennens zu tun, kam als 15. abgeschlagen ins Ziel.

Baumgarten: Besitzergemeinschaften sind die Zukunft

Mit Piechuleks Freundin Sarah Steinberg (35) gewann zum ersten Mal in der Turfgeschichte eine Trainerin das Deutsche Galopp-Derby. Fantastic Moon war erst ihr zweiter Derbystarter. Bei der Besitzergemeinschaft Liberty Racing freuten sich mit Manager Lars-Wilhelm Baumgarten (51) 21 Anteilseigner über den Erfolg, darunter Dr. Michael Vesper (71), der Präsident des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen in Köln. "Besitzergemeinschaften sind die Zukunft", sagte Maumgarten. "Wir haben gezeigt, dass sich nur die Reichen Pferde für die großen Rennen leisten können."

Fantastic Moon ist der Sohn der Stute Frangipani und von Sea The Moon, der 2014 das Deutsche Derby gewann und zurzeit der begehrteste Deckhengst hierzulande ist.

„Das ist unglaublich. Das Pferd hat ein Riesenherz. Wir hatten immer etwas Zweifel an der Distanz von 2400 Metern, denn er ist oft so eifrig, aber heute hat Rene ihn gut versteckt“, sagte Trainerin Steinberg. „Es war gar nicht geplant, so weit hinten zu gehen, aber er war so entspannt, da habe ich ihn erst mal da hinten gelassen“, meinte Piechulek. Mit Torquator Tasso hatte er 2021 den Prix de l'Arc de Triomphe in Paris-Longchamp gewonnen, das mit rund fünf Millionen Euro am höchsten dotierte Galopprennen Europas.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bürgermeister freute sich über den historischen Ausgang des Rennens

„Das war ein fantastisches Rennen, mit einem historischen Ausgang“, sagte Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher (SPD), der den Ehrenpreis der Stadt übergab. „Das Derby ist ein richtiges Volksfest und hat mit der Übertragung in 28 Länder inzwischen auch eine große Ausstrahlungskraft für die Stadt.“

Für Fantastic Moon war es nach den Erfolgen im Preis des Winterfavoriten 2022 und im Iffezheimer Derby Trial bei seinem fünften Start bereits der dritte Sieg in einem Grupperennen.