Galopp-Derby live: Gehen 30.000 Euro Preisgeld nach Hamburg-Winterhude?

Beim Galopp-Derby-Meeting in Hamburg könnte die Stute Clever Candy am Freitag groß absahnen und den Bahnarzt glücklich machen.

Galopp-Derby in Hamburg-Horn am 30. Juni

Hamburg. Beim Galopp-Derby-Meeting 2023 in Hamburg sind am Freitag die Flieger an der Reihe: Im Großen Preis von Lotto Hamburg, einer Sprintprüfung über 1200 Meter, geht es am dritten Renntag um 30.000 Euro. Setzen sich die mitfavorisierten Galopper durch, fließt ein Großteil des Preisgeldes nach Frankreich – und nach Hamburg-Winterhude.

Denn die sechsjährige Stute Clever Candy, Seniorin im siebenköpfigen Feld, trägt nicht nur Jockey Bayarsaikhan Ganbat, einen gebürtigen Mongolen, sondern auch die Hoffnungen einer hanseatischen Besitzergemeinschaft. Daran beteiligt ist Dr. Peter Wind, der Bahnarzt in Horn.

Derby: Liveübertragung der Galopprennen von 10.30 bis ca. 18 Uhr

Ähnlich starke Formen weisen Best Flying (Martin Seidl) sowie die aus Frankreich angereiste Dreijährige Aubazine vor. Sie wird von Guillaume Trolley De Prevaux geritten und von Tim Donworth nördlich von Paris vorbereitet. Aus dem Trainingsquartier in Chantilly stammte die Siegerin im Hauptrennen der Auftaktveranstaltung am vergangenen Sonntag. Alpenblume sicherte sich den Sparkasse Holstein Cup souverän.

Für Erstaunen sorgt eine wenig publikumsfreundliche Pause von 100 Minuten zwischen dem fünften und sechsten Rennen. Ursache ist die Übertragung der ab 11.05 Uhr organisierten Galopprennen in ausländische Wettbüros.

Verfolgen Sie den kompletten dritten Renntag des Derby-Meetings 2023 in Hamburg hier live ab 10.30 Uhr im Stream.

