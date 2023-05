Football: Sea Devils holen Abwehr-Ass Bombek zurück

Hamburg. Als die Hamburg Sea Devils vorvergangene Woche zum ersten Fantalk der Saison baten, war für die rund 30 anwesenden Anhänger ein wichtiges Thema die Besetzung der Defense in der am 3. Juni startenden Saison 2023 in der Europaliga ELF.

Mit Kasim Edebali (33) und Miguel Boock (30) hatten zwei Eckpfeiler der Defensive nach der Finalniederlage im vergangenen Jahr ihre Karrieren beendet und waren bislang noch nicht adäquat ersetzt worden. Man habe noch einen Hochkaräter an der Angel, antwortete Sea-Devils-Geschäftsführer Max Paatz damals vielsagend.

Seit Montagmittag nun ist klar, wen er damit meinte. Die Hamburger holen Jan-Phillip Bombek zurück. Der Defensive End und Outside Linebacker, der in der ELF-Premierensaison 2021 bereits für die Meeresteufel aufgelaufen war, hatte im vergangenen Jahr alle Saisonspiele für die Leipzig Kings bestritten.

Bombek kommt aus Leipzig nach Hamburg

Nun jedoch habe es ihn zurück nach Hause gezogen, wie der 26-Jährige bestätigte: „Meine letzten Footballjahre würde ich gern in meiner Heimatstadt ausklingen lassen. Für die Sea Devils im Volksparkstadion aufzulaufen war etwas, wovon ich als Kind immer geträumt habe“, sagte der in Österreich geborene Abwehrhüne (1,93 Meter, rund 120 Kilogramm).

In der Arena der HSV-Fußballer bestreiten die Sea Devils, deren Heimstätte grundsätzlich das Stadion Hoheluft ist, am 11. Juni gegen Düsseldorf Rhein Fire ihr erstes Heimspiel. Bombek, der in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 51 Tackles, 19,5 Tackles for Loss und 16,5 Sacks kam, wird dann versuchen, an seine Vorleistungen anzuknüpfen.

Defensive Coordinator lobt Bombek

Defensive Coordinator Kendral Ellison traut ihm das uneingeschränkt zu. „Ihn nach Hause zu holen, war seit der vergangenen Saison eine meiner Prioritäten. Er hat bewiesen, dass er einer der dominantesten Verteidiger der Liga ist“, sagte der US-Amerikaner.

Dass Bombek wegen seines ausgeprägten Selbstbewusstseins als bisweilen schwierig zu führender Charakter gilt, schreckt Geschäftsführer Paatz nicht ab. „Kendral weiß mit ihm umzugehen. Bombeks Qualitäten sind unbestritten, wir freuen uns, dass er sie wieder für uns einbringt.“