American Football So sieht das Defensiv-Geheimnis der Hamburg Sea Devils aus

Sea Devils Defense Coordinator Kendral Ellison(m) mit den Topspielern Kasim Edebali (l) und Miguel Boock (r) am Mittwoch (07.09.2022) auf dem Hamburger Trainingsgelände Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Im Play-off-Halbfinale warten die Raiders Tirol. In der Hauptrunde brillierte die Verteidigung. Doch was macht sie so stark?