Sasel gegen Teutonia: Anstoßzeit fürs Pokalfinale steht fest

Hamburg. Am 3. Juni treffen Oberligameister TSV Sasel und Regionalligist FC Teutonia Ottensen im Finale des Hamburger Lotto-Pokals aufeinander. Anstoß im Stadion Hoheluft ist um 12.15 Uhr. Der Sieger erhält den Hamburg Startplatz für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal 2023/2024.

Hamburger Pokalfinale wieder live in der ARD

Wie in den vergangenen Jahren wird das Finale in der ARD übertragen. Am sogenannten „Finaltag der Amateure“ werden die Herren-Pokalendspiele aller 21 Landesverbände in einer Konferenz ausgestrahlt. „Durch die Liveübertragung am Finaltag der Amateure in der ARD bekommt der Amateurfußball den Stellenwert und die Anerkennung, den er verdient. Wir freuen uns auf viele Fans im Stadion Hoheluft und vor den Bildschirmen und wünschen den Finalteilnehmern viel Erfolg!“, sagt Christian Okun, Präsident des Hamburger Fußball-Verbandes.

Der FC Teutonia Ottensen geht als Titelverteidiger ins Finale. Im vergangenen Jahr besiegte der Tabellenvierte der Regionalliga Nord im Endspiel Altona 93 mit 2:1 (2:0). In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals durfte der Club schließlich gegen den amtierenden Pokalsieger RB Leipzig antreten (0:8). Der TSV Sasel könnte derweil seine Meistersaison mit dem Pokalerfolg vergolden. Nach insgesamt neun Jahren bei den Parkweglern hat der scheidende Cheftrainer Danny Zankl die Chance, mit dem Double abzutreten.

Pokalfinale der Frauen am Pfingstmontag

Der Kartenvorverkauf für die Partie ist am vergangenen Mittwoch gestartet. Karten sind bei den beteiligten Vereinen und über das Portal lottopokal.reservix.de erhältlich: Ein Sitzplatz kostet 15 Euro (ermäßigt zehn Euro), ein Stehplatz acht Euro (ermäßigt sechs Euro). Bei Onlinebestellungen fällt eine Vorverkausgebühr an.

Bereits am Pfingstmontag, den 29. Mai, wird im Stadion Hoheluft das Finale der Frauen ausgetragen. Um 15 Uhr stehen sich Oberligist FC Union Tornesch und Regionalligist FC St. Pauli gegenüber. Sitzplatzkarten kosten acht Euro (ermäßigt fünf Euro), Stehplatzkarten fünf Euro (ermäßigt drei Euro). Kinder bis zehn Jahren haben freien Eintritt.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.