Fußball Saisonfinale: Holt sich SVR den Punkt gegen den Abstieg?

Bönningstedt.

Bönningstedt. Der 13. November 2022, das war seine Sternstunde im Trikot des SV Rugenbergen. Kilian Utcke (25) zwang den TSV Sasel, der inzwischen als souveräner Meister feststeht, mit zwei späten Treffern in die Knie (3:1). „So wollen wir ihn immer sehen“, schwärmte SVR-Fußball-Koordinator Oliver Mertins seinerzeit vom zweifachen Torschützen. Schön wäre es ja gewesen. Sollten die Bönningstedter im zweiten Duell mit den Saselern (Gastgeber) an diesem Freitag den Klassenerhalt in der Oberliga verspielen, steht eines fest: Mit Utcke wäre das nie und nimmer passiert.

Fußball Oberliga: Der Hoffnungsträger ist in der Rückrunde häufig verletzt

Verletzungsbedingt hatte der Stürmer in der Rückrunde jedenfalls kaum noch Berücksichtigung gefunden. Insgesamt brachte es der Mann, auf dem nach dem Verlust von Lenny Glissmann (Holstein Kiel) doch die größten Hoffnungen ruhten, nur auf 1019 Einsatzminuten in 16 von 36 möglichen Partien (drei Tore). Zum Vergleich: Stammkeeper Patrick Hartmann absolvierte 3041 Minuten und 34 Auftritte.

Torschütze Kilian Utcke bejubelt seinen Treffer zum 3:1 im Hinspiel gegen den TSV Sasel.

Foto: Kalle Meincke

Nicht zuletzt am formstarken Hartmann wird es nun liegen, ob es in Sasel gegen die Torfabrik der Staffel (105 Einschüsse) irgendwie gut geht. Entweder holen die Bönningstedter (35 Punkte/Tordifferenz: -25) einen Zähler oder Konkurrent Hamm United FC (33/-33) gewinnt nicht gegen den HEBC, dann wäre es geschafft. Zum ausgedünnten SVR-Kader zählt möglicherweise wieder Marcel Schöttke, der beim 1:1 gegen den Eimsbütteler TV krankheitsbedingt gefehlt hatte – aber nicht Utcke, der sich einer Leistenoperation unterziehen musste.

Kilian Utcke wird vom HSV BU als Neuzugang verkündet

Für eines der größten Sorgenkinder von Trainer Nils Hachmann entscheidet sich aber nicht am Parkweg, ob es nächste Serie weiterhin in der Oberliga kickt. Vielmehr blickt Utcke diesen Freitag auch ins schöne Quellental nahe des Elbanlegers „Teufelsbrück“, wo der HSV Barmbek-Uhlenhorst gegen den SC Nienstedten für die Vizemeisterschaft in der Hammonia-Staffel der Landesliga einen Sieg benötigt. „Kilian wechselt zu uns“, heißt es auf der BU-Internetseite. Wenn’s mit dem Teufel zugeht, scheitern sowohl die Bönningstedter als auch die Barmbeker.

Die SVHR plant für ein weiteres Jahr in der Landesliga

Bei der punktgleichen, in der Tordifferenz aber deutlich schlechteren SV Halstenbek-Rellingen weiß Trainer Heiko Barthel gar nicht, ob er Konkurrent BU einen Reinfall wünschen soll. Die internen Planungen seien jedenfalls auf eine weitere Saison in der Landesliga ausgerichtet. An Relegationsspiele gegen den Zweiten der Hansa-Staffel (ETSV Hamburg oder Düneberger SV) verschwende er keine Gedanken.

Jannik Eggerstedt verlässt nach drei Spielzeiten die SV Halstenbek-Rellingen und wechselt zum Kummerfelder SV.

Foto: Ulrich Stückler

Gefeiert wird nach dem Abpfiff des letzten Saisonspiels auf eigenem Rasen gegen den SC Poppenbüttel so oder so, egal wie es kommt. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir ja eine gute Saison gespielt“, betont Barthel. Selbst die Trennung von den Diaz-Zwillingen habe sich nicht negativ ausgewirkt.

Sechs weitere HR-Spieler werden am Sonnabend verabschiedet

Zu weiteren sechs Spielern, die Clubchef Hans Jürgen Stammer im Rahmen der dritten Halbzeit verabschieden wird, zählen auch Jannik Eggerstedt – Wechsel zum Kummerfelder SV – und Torhüter Knut-Ole Mohr. Nach der Verpflichtung von Norman Baese (Union Tornesch) sah Mohr für sich keine Chance auf einen Stammplatz mehr.

Die Kicker von Union Tornesch büßen noch etliche weitere Stammkräfte ein. Trainer Thorben Reibe hinterlässt seinem Nachfolger Martin Schwabe ein schweres Erbe, aber immerhin die Oberliga. Nach dem 2:0 in Hamm ist der FC Union zu Reibes großer Erleichterung nicht mehr auf etwas Zählbares gegen Vizemeister TuS Dassendorf angewiesen.

Oberliga Hamburg, 38. Spieltag

TSV Sasel – SV Rugenbergen. Freitag, 19 Uhr. Hinspiel: 1:3. HA-Tipp: 3:0. Union Tornesch – TuS Dassendorf. Freitag, 19 Uhr. Hinspiel: 1:4. HA-Tipp: 2:5. Landesliga Hammonia, 30. Spieltag

SV Halstenbek-Rellingen – SC Poppenbüttel. Sonnabend, 14 Uhr. Hinspiel: 2:0. HA-Tipp: 3:1. SC Victoria II – SSV Rantzau. Sonntag, 15 Uhr. Hinspiel: 3:3. HA-Tipp: 2:2. SSG Nikola Tesla – Kummerfelder SV. Sonntag, 15 Uhr. Hinspiel: 1:1. HA-Tipp: 3:2.