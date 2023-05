Oberliga Hamburg: ETV vergibt Matchball – HSV III steigt ab

Hamburg. Oberligist Eimsbütteler TV hat eine weitere Chance vergeben, den Platz in der Regionalliga-Aufstiegsrunde fest zu machen. Beim Abstiegskandidaten SV Rugenbergen kam der ETV in der Oberliga Hamburg nur zu einem 1:1. Yannik Kurowski traf für die Gastgeber zum überraschenden 1:0 (27.).

Michael Igwe erzielte in einer Drangperiode des ETV den Ausgleich (58.). Die Eimsbütteler zeigten in der zweiten Halbzeit Einbahnstraßenfußball Richtung Rugenbergens Tor, fanden aber nur selten den Weg in den Strafraum. Die wenigen Großchancen zum Sieg der Gäste vereitelte Rugenbergens Keeper Patrick Hartmann mit einige Glanzparaden.

Schon am vergangenen Freitag hatte der ETV bei der 2:3-Niederlage gegen den Niendorfer TSV wertvolle Punkte liegen gelassen. Vor dem letzten Spieltag am Freitag (19 Uhr) beträgt der Vorsprung Vorsprung auf Konkurrent Altona 93 nur zwei Zähler.

Fußball-Oberliga Hamburg: Rugenbergen und Hamm machen vierten Absteiger aus

Rugenbergen ist seinerseits noch nicht gerettet und kämpft mit Hamm United gegen den letzten Abstiegsplatz. Der HSV III steht durch Rugenbergens Punktgewinn nach TuS Osdorf und Curslack-Neuengamme nun ebenfalls als Absteiger fest.

Hamm verlor gegen Union Tornesch mit 0:2. Die Treffer markierten Björn Dohrn (3.) und Flemming Lüneburg nach einem Torwartfehler von Thomas Kuballa (54.). Hamm vergab alle seine Chancen und hatte Pech: Schiedsrichter Gerrit Breetholt verweigerte den Gastgebern nach einer Notbremse des Torneschers Lüneburg an Atef Zakerwal (70.) einen Elfmeter, der vermutlich auch Rot für Lüneburg zur Folge gehabt hätte.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hamm liegt nun zwei Punkte hinter Rugenbergen, das allerdings zum Saisonfinale bei Meister TSV Sasel antreten muss, der wie der Tabellenzweite Dassendorf auf die Aufstiegsrunde verzichtet. Hamm empfängt den HEBC. Der ETV muss zum HSV III, Altona empfängt den Tabellenletzten Curslack-Neuengamme.