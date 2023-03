Der Weitwerfer

Auch seine Welt ist keine Scheibe, dafür hat er zu viele andere Interessen. Aber die Scheibe ist für Mika Sosna immerhin das wichtigste Arbeitsgerät. Der 19-Jährige, der mit seinen Eltern und zwei jüngeren Brüdern auf der Uhlenhorst lebt, ist im Hamburger Leichtathletik-Verband der einzige Werfer von nationalem Rang. Seit er 2022 den Diskus-Weltrekord in der Altersklasse U 20 um sagenhafte 124 Zentimeter auf 71,37 Meter verbesserte und dafür als Deutschlands Jugend-Leichtathlet des Jahres ausgezeichnet wurde, steht der 1,98 Meter große und 130 Kilogramm schwere Hüne international im Fokus.

An diesem Wochenende misst sich der Absolvent der Eliteschule des Sports beim Europacup in Leiria (Portugal) erstmals mit der internationalen Männer-Elite. Sein Fernziel ist die Teilnahme an Olympischen Spielen. Aber weil er weiß, dass die Leistungssportkarriere endlich ist, baut der U-20-Vizeweltmeister vor. Aktuell absolviert er seinen Freiwilligendienst in der Vermarktung seines Vereins TSG Bergedorf, danach plant er ein Studium der Sportwissenschaften. Mika Sosna hat den Dreh raus, nicht nur mit dem Diskus.