Boris Herrmann holt mit der Doku „Malizians“ seine Fans an Bord

Zum Start des Ocean Race haben der Hamburger Extremsegler und sein Team eine Videoserie herausgebracht. Was dahintersteckt.

Ocean Race Doku „Malizians“: So holt Boris Herrmann seine Fans an Bord

Hamburg. Boris Herrmann und sein Team haben passend zum Start des Ocean Race eine eigene Video-Dokumentationsreihe unter dem Namen „Malizians“ herausgebracht. Die rund 30 Minuten langen Serienteile richten sich an segelnde Fans genauso wie an nichtsegelnde Zuschauer.

„Wir versuchen, den Menschen den Segelsport näherzubringen und zu erklären, was wir tun und was das Ocean Race bedeutet“, sagt Boris Herrmann über die Doku-Serie. Die erste Folge ist gerade erschienen und bereits viele Zigtausende Male geklickt worden.

Ocean Race: Videoteam begleitete verletzten Boris Herrmann im Krankenhaus

In den Filmen geht es auch um den Alltag der einzelnen Teammitglieder, die einzelnen Personen des mittlerweile rund 35-köpfigen Teams werden vorgestellt.

Die Mannschaft der „Malizia – Seaexplorer“ jubelt über ihren dritten Platz bei der ersten Etappe des Ocean Race (v. l. n. r.): Nico Lunven, Skipper Boris Herrmann, Will Harris, Rosalin Kuiper und Antoine Auriol.

Foto: Sailing Energy/The Ocean Race / dpa

Und natürlich geht „Malizians“ auch auf aktuelle Ereignisse wie die einzelnen Etappen ein – oder wie gerade aktuell: die Verletzung von Herrmann. „Ich wurde dafür sogar im Krankenhaus begleitet“, sagt Herrmann und lacht.

Für das Projekt hat der Hamburger Extremsegler den ZDF-Journalisten Carsten Behrendt für ein halbes Jahr engagiert. Und der, so der Wunsch von Herrmann und seinem Team, ist nun immer dabei. „Wir hoffen sehr, dass wir den Menschen so einen Eindruck vermitteln können, von dem was wir tun. Und vielleicht den einen oder anderen für den Sport begeistern können.“

Etwa alle zwei Wochen wird nun künftig eine neue Folge der „Malizians“ erscheinen.