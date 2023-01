Hamburgs frühere Judo-Europameisterin Martyna Trajdos hört auf

Die Judoka hat nach eigenen Angaben für ihren Sport mehr als 600 Kilogramm abgenommen. In neuer Funktion will sie ihm erhalten bleiben.

Hamburg/Köln. Judoka Martina Trajdos hat das Ende ihrer Wettkampfkarriere verkündet. Die 33 Jahre alte Hamburgerin hatte bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio im Mixed-Mannschaftswettbewerb Bronze errungen.

Größter Einzelerfolg der in Polen geborenen und im Alter von drei Monaten nach Harburg gezogenen Kämpferin war der Gewinn der EM-Goldmedaille im Halbmittelgewicht 2015 in Baku. 2019 gewann sie zudem WM-Bronze.

Trajdos trainierte für den Sport insgesamt mehr als 600 Kilogramm ab

„Ich hätte mir vor 20 Jahren nie im Leben so eine Karriere erträumt. Über 360 Wettkämpfe, über 600 Kilogramm, die ich in den vergangenen Jahren immer wieder abgenommen habe, und unzählige Momente in meinem geliebten Sport. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich mein aktives Karriereende verkünden möchte“, schrieb Trajdos zu Silvester in sozialen Netzwerken.

Martyna Trajdos startete zunächst für den Harburger TB, dann lange für den Eimsbütteler TV und seit 2019 für den 1. JC Zweibrücken. Sie lebt in Köln, wo sie an der Deutschen Sporthochschule studiert hat.

Dem Judosport will sie erhalten bleiben: „Ich werde in einer anderen Funktion zurückkehren. Ich freue mich auf meine Ausbildung zur sportpsychologischen Expertin.“

