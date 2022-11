Final Four in Wandsbek

Final Four in Wandsbek Hamburger Judo-Team verpasst den fünften Meistertitel

Hamburg. Der fünfte Stern war das Ziel, doch die Männer vom Hamburger Judo-Team (HJT) haben es knapp verpasst. Die Auswahl von Cheftrainer Slavko Tekic unterlag am Sonnabendnachmittag bei der Final-Four-Endrunde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft vor rund 1100 Besuchern in der Sporthalle Wandsbek im Finale mit 5:9 (3:4) gegen Titelverteidiger und Rekordmeister TSV Abensberg, der damit seinen 23. nationalen Titel erkämpfte. Hamburg muss in der kommenden Saison einen neuen Anlauf auf den fünften Meistertitel nach 2016, 2017, 2018 und 2020 nehmen.

Hamburger Judo-Team holt einen Überraschungssieg und erhält Hiobsbotschaft

Im Halbfinale am Sonnabendmittag hatte Nordmeister HJT den Südzweiten JC Leipzig mit 10:4 (5:2) bezwungen. Südmeister Abensberg hatte sich ebenfalls mit 10:4 (4:3) gegen den Nordzweiten Sport-Union Annen durchgesetzt. Für die größte Überraschung des Tages sorgte im Halbfinale in der Klasse über 100 Kilogramm Daniel Yannik Eich. Der Schweizer in Diensten des HJT bezwang Weltmeister Andy Granda (Kuba) nach 5:02 Minuten im Golden Score durch Ippon und sicherte dem Gastgeber damit einen nicht eingeplanten Punkt, den anschließend im Limit bis 66 kg Krystian Liwocha mit einem Ippon durch Haltetechnik zum Finaleinzug veredelte.

Jeweils zwei Siegpunkte – gekämpft wird in zwei Durchgängen à sieben Gewichtsklassen – steuerten Dario Kurbjeweit Garcia (bis 100 kg), Tristani Mosachlischwili (bis 90 kg) und Dominic Ressel (bis 81 kg) bei.

Hamburger Judo Team schwanden die Kräfte

Im Finale konnte Abensberg davon profitieren, dass den Hamburger Nationalmannschaftskämpfern ein wenig die Kräfte schwanden. So musste sich Kurbjeweit Garcia in zwei sehr engen Duellen gegen Falk Petersilka zweimal geschlagen geben, Ressel unterlag mit kleiner Wertung gegen Lukas Vennekold. Auch Daniel Eich musste seinem Kraftakt gegen den Weltmeister Tribut zollen und verlor kurz vor Ablauf der Kampfzeit durch Ippon gegen Roy Meyer. Einzig Moritz Plafky (Klasse bis 60 kg) konnte doppelt punkten.

Eine Hiobsbotschaft hatte Tekic bereits am Freitagnachmittag zu verkraften. Der im 100-kg-Limit fest eingeplante Georgier Gela Zaalischwili ging auf der Anreise über die Türkei verloren, bis zum Sonnabendmittag hatte die Teamleitung keinerlei Kontakt mehr zu dem 23-Jährigen, der am Freitagmorgen in Antalya gelandet sein sollte. „So etwas habe ich auch noch nie erlebt“, sagte HJT-Präsident Rainer Ganschow. Die Absenz des mehrfachen Grand-Slam-Gewinners war eine herbe Schwächung, die aber am Ende niemand als Ausrede ins Feld führen wollte.

