Niedersachsen: Schiedsrichter setzen ungewöhnliches Zeichen gegen Gewalt

Mit einer Protestaktion reagierten Referees in Niedersachsen auf die Zunahme von Übergriffen. Am selben Tag gab es den nächsten Vorfall.

Hamburg. Mit einer ungewöhnlichen Protestaktion haben die Schiedsrichter im Kreis Osnabrück auf die zunehmende Gewalt bei Amateurfußballspielen aufmerksam gemacht. Vor dem Anpfiff der jeweiligen Partien am Sonntag verlasen die Referees eine Erklärung.

„In den letzten Wochen gab es vermehrt Gewaltvorfälle auf unseren Sportplätzen, bei denen auch Schiedsrichter aufs Schlimmste beleidigt, bedroht und sogar tätlich angegriffen wurden. Hiergegen setzen wir mit unserer Unterbrechung ein Zeichen, denn so wird die Zukunft aussehen, wenn sich nichts ändert“, hieß es in dem Statement, wie der NDR berichtete. Danach warteten sie zwölf Minuten, bis sie die Spiele anpfiffen.

Gewalt gegen Schiedsrichter: Weiterer Spielabbruch am Tag der Protestaktion

„Es sollte ein Signal sein, dass es einfach kurz vor zwölf ist“, sagte Kreisschiedsrichterobmann Julian Meckfessel der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Ich warte jeden Sonntag auf einen Anruf, dass es irgendwo geknallt hat.“

Laut „NOZ“ kam es ausgerechnet am Tag des Protests der Unparteiischen erneut zu einem Spielabbruch. In einem Kreisklassen-Spiel waren ein Torwart und ein gegnerischer Stürmer in der Nachspielzeit aneinandergeraten. Es sei zu Handgreiflichkeiten gekommen, bei denen der Schiedsrichter am Kopf getroffen worden sein soll. Dieser zeigte beiden Spielern die Rote Karte und brach das Spiel ab.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am vorigen Mittwoch hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen Rekord bei der Zahl an Spielabbrüchen im Amateurfußball bekannt gegeben. In der Saison 2021/22 hätten Referees 911 Spiele vorzeitig beenden müssen, teilte der DFB mit. So viele wie nie in einer Saison.

„Erstmals müssen wir einen Anstieg bei den Spielabbrüchen feststellen, wobei wir uns immer noch im Promillebereich bewegen“, hatte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann gesagt. Die über die Vorjahre stabile Quote der Abbrüche stieg von 0,05 auf 0,075 Prozent.

Der DFB erstellt seit 2014/15 ein Lagebild des Amateurbereichs. Über Online-Spielberichtsbögen wurden in der zurückliegenden Saison 1.219.397 Begegnungen im Amateurfußball erfasst und vom Verband ausgewertet.