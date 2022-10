Floorball: ETV lässt Schenefeld keine Chance

Hamburg. Über fehlende Konsequenz brauchte sich Mathis Wittneben, Trainer der ETV Piranhhas, nach dem Stadtduell in der Floorball-Bundesliga diesmal nicht zu beschweren. Vor 150 Zuschauern in der Sporthalle Hoheluft besiegte seine Mannschaft am Sonnabend Blau-Weiß Schenefeld 96 deutlich mit 9:2. „Ich bin wirklich sehr zufrieden. Wir sind sehr souverän und konzentriert aufgetreten und hätten gut und gern auch doppelt so viele Tore schießen können“, sagte der Coach.

Den Torreigen eröffnete Jungstar Elias Paar, bester Schütze war Luca Vogel mit drei Treffern. Die weiteren Tore erzielten Kubilay Durasi, Jakob Bohls, Tjorven Dethlefsen, Georg Käber und Paul Dall.

ETV Lady Piranhhas verloren bei den Red Devils Wernigerode

„Für uns bleibt eigentlich nur übrig, dem ETV zu dieser sehr guten Partie zu gratulieren, unseren Auftritt zu analysieren und den Blick auf das kommende Heimspiel zu richten“, resümierte 96-Trainer Tilmann Gebhardt. Schenefeld empfängt am kommenden Spieltag den TV Schriesheim, der ETV reist zum Meister und Tabellenführer DJK Holzbüttgen.

In der Damen-Bundesliga verloren die ETV Lady Piranhhas am Sonnabend mit 5:9 bei den Red Devils Wernigerode.