FC Bayern: Jamal Musiala hat Corona! Nächster Fall nach Müller und Kimmich

Die Münchner müssen in der Champions League auf ihren Überflieger der bisherigen Saison verzichten. Müller kehrt dagegen zurück.

Nach Thomas Müller (r.) ist auch Jamal Musiala (M.) beim FC Bayern an Corona erkrankt.

München. Nächster Corona-Fall beim FC Bayern: Diesmal hat es Jamal Musiala erwischt, der bislang eine überragende Saison spielt. Wie die Münchner am Montag mitteilten, wurde der 19-Jährige positiv auf das Virus getestet. Dem Nationalspieler gehe es gut, er befinde ich in häuslicher Isolation. Zuletzt waren Thomas Müller und Joshua Kimmich an dem Virus erkrankt.

Corona! Bayern-Star Musiala fehlt in Pilsen

Müller verpasste daraufhin das Topspiel gegen Borussia Dortmund (2:2). Bei Kimmich reichten die Kräfte immerhin für eine 45 Minuten, er wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

Müllers Rückkehr wird am Mittwoch im Auswärtsspiel der Champions League bei Viktoria Pilsen erwartet. Musiala wird die Reise nach Tschechien dagegen nicht antreten.