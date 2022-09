WM 2022: Katar ruft Dänemark zum Schutz der Menschenrechte auf

Die Organisatoren der Fußball-WM in Katar haben das symbolträchtige Turniertrikot der dänischen Nationalmannschaft kritisiert. Man bestreite die Behauptung des dänischen Ausrüsters (Hummel), „dass dieses Turnier Tausende von Menschen das Leben gekostet hat“, hieß es in einer Stellungnahme des OK gegenüber mehreren Medien.

Der Gastgeber verwies auf die „bedeutenden Reformen“ und „verbesserten Lebensbedingungen“ für die Arbeiter im Wüstenstaat, der sich „dem Fortschritt verschrieben“ habe. Dieses Engagement werde von den Dänen „bagatellisiert“. Der dänische Verband wurde daher „dringend“ gebeten, seinen Ausrüster korrekt über die gemeinsame Arbeit zu unterrichten.

Darüber hinaus warf Katar den Dänen vor, sich ebenfalls nicht umfassend um die Menschenrechte zu kümmern: „Die Länder müssen immer mehr tun, um die Rechte der Menschen in der ganzen Welt zu schützen, auch in Dänemark.“

WM-Trikot: Dänemark protestiert gegen Katar

Dänemark will bei der WM (20. November bis 18. Dezember) unter anderem in ganz in Schwarz gehaltenen Trikots auflaufen und damit ein Zeichen gegen die Ausbeutung von Arbeitern und die Menschenrechtsverletzungen setzen. Auf den Shirts sind das Markenzeichen des Ausrüsters und das Verbandsemblem nur auf den zweiten Blick erkennbar.

Man habe bewusst „die Farbe der Trauer“ gewählt, sie passe „perfekt“ zum Anlass, teilte Hummel mit. „Wir wollen nicht sichtbar sein bei einem Turnier, das Tausende Menschen das Leben gekostet hat“, hieß es dazu. Morten Lund (Hummel) spricht vom schwarzen Trikot als „wandelndem Trauerflor“ und Zeichen des Protests.

WM-Trikot: Dänen-Boss bezieht Stellung

„Dies ist ein weiterer Weg, um zu zeigen, dass wir einige Dinge an der Ausrichtung der Weltmeisterschaft in Katar nicht gutheißen“, sagte Jakob Jensen, Geschäftsführer beim Dänischen Fußballverband DBU, dem Sender TV2.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Shirt sei „ein Beitrag unter vielen“ kritischen Zeichen der dänischen Auswahl mit Blick auf die Lage im Wüstenstaat, betonte der Funktionär. Abgesehen von dem schwarzen Trikot wird Dänemark in Katar wie die deutsche Auswahl auch mit der „One Love“-Kapitänsbinde auflaufen.

Fodboldspillere og fans har en ting til fælles: Kærligheden til spillet.

Med #OneLove-kampagnen vil Herrelandsholdet være med til at forene og forbinde i stedet for at udelukke og diskriminere. Simon Kjær bærer derfor et særligt anførerbind til de to NL-kampe. #ForDanmark pic.twitter.com/rW7Xo7sfeT — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) September 21, 2022

Schwarzes Trikot findet reißenden Absatz

Die schwarze Kluft ist die dritte für die Dänen neben einer ganz in Rot gehaltenen und den Ausweichtrikots in Weiß. Die WM-Trikots erweisen sich als Verkaufsschlager: Am Tag der Veröffentlichung wurden so viele davon verkauft wie noch nie in der Geschichte des Europameisters von 1992. Der Ausrüster spendet Teile der Einnahmen an die Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Dänische WM-Trikots: Hummel erklärt Protest

Mit den WM-Trikots will Hummel „eine doppelte Botschaft“ senden. „Sie sind nicht nur von der Euro 92 inspiriert, eine Hommage an Dänemarks größten Erfolg im Fußball. Sie sind auch ein Protest gegen Katar und seine Menschenrechts-Bilanz“, schrieb Hummel auf Instagram neben Bildern der komplett in Rot, Weiß oder Schwarz gehaltenen Jerseys.

Am Ende des Beitrags setzte der Sportartikel-Hersteller den Hashtag #HistoryIsWhatWeDoNow (Geschichte ist, was wir jetzt tun).

EM-Halbfinalist Dänemark bestreitet seine WM-Vorrundenspiele in der Gruppe D. Dort sind Weltmeister Frankreich, Tunesien und Australien die Gegner.