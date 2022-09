Hockey: HTHC und Polo kämpfen um EHL-Final-8

Der Hamburger Polo Club tritt am 29. September gegen den englischen Vizemeister Wimbledon an (Archivbild).

Hamburg. Die beiden Hamburger Herrenhockey-Bundesligisten Harvestehuder THC und Hamburger Polo Club müssen für die Qualifikation zur Final-8-Endrunde der Euro Hockey League im Frühjahr 2023 voraussichtlich in den Niederlanden hohe Hürden überspringen. Gastgeber HTHC trifft, einen Sieg gegen Schottlands Meister Western Wildcats am 1. Oktober (17.15 Uhr) vorausgesetzt, im Achtelfinale am 2. Oktober (16.30 Uhr) auf den Gewinner des spanischen Duells Real Club de Polo gegen Egara.

Polo hat im Sechzehntelfinale am 29. September (19 Uhr) die Herausforderung durch den englischen Vizemeister Wimbledon zu bestehen, das Achtelfinale stünde 24 Stunden später gegen den Sieger der Partie Montrouge (Frankreich) gegen Lisnagarvey (Irland) an. Alle 16 Partien der Ausscheidungsrunden finden auf der HTHC-Anlage an der Barmbeker Straße statt. Eintrittskarten: ehlhockey.tv/tickets.