Teutonia gegen St. Pauli II: Wird Maik Lukowicz spielen?

Bei dem Stadtderby am Mittwoch treffen Teutonia gegen St. Pauli II aufeinander – ob Teutonia zum vierten Mal in Folge siegen wird?

Hamburg. Den vierten Sieg in Folge strebt der FC Teutonia 05 im Stadtderby in der Fußball-Regionalliga Nord an diesem Mittwoch (18.30 Uhr, Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt) beim FC St. Pauli II an. Der Aufschwung Teutonias (Platz neun, zehn Punkte) ist eng verbunden mit der Verpflichtung von Angreifer Maik Lukowicz vom Drittligisten VfB Oldenburg nach dem zweiten Spieltag.

Seitdem verloren die Teutonen kein Punktspiel mehr, Lukowicz traf viermal. Doch sein Einsatz ist fraglich. „Maik hat Adduktorenprobleme. Wir wissen nicht, ob er spielen kann“, sagt Teutonias Trainer David Bergner.

Amateurfußball: St. Pauli II - "Findungsprozess normal"

Bei St. Pauli II (Rang 13, sieben Punkte) ist der Trend mit zwei Niederlagen negativ. „Unser Findungsprozess ist normal. Wir müssen effektiver werden und wollen gegen einen starken Gegner, der in der Tabelle sehr weit oben landen wird, unser Spiel durchdrücken“, sagt St.-Pauli-II-Coach Elard Ostermann. Ob bei St. Paulis U 23 Profileihgaben auflaufen werden, ist offen.