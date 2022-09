Amateurfußball: Eimsbüttels Frauen zahlen noch Lehrgeld

Barmke. Zwei Spiele, ein Punkt, 0:3 Tore. Der Saisonstart der Frauen des Eimsbütteler TV in die Regionalliga Nord ist durchwachsen verlaufen. Nach dem respektablen 0:0 zum Auftakt gegen den Osnabrücker SC setzte es nun mit einem 0:3 beim TSV Barmke die erste Niederlage.

Aufbauen ließ sich dabei vor allem auf der Leistung in der zweiten Hälfte. In der ersten Halbzeit zeigte Aufsteiger ETV nicht viel, geriet nach einem Ballverlust beim Pressing des Gegners durch einen Treffer von Katharina Runge in Rückstand (22.). Die Leistungssteigerung und Feldüberlegenheit in Hälfte zwei nutzte ohne echte Durchschlagskraft dann nichts mehr. Leonie Stenzel (74.) und Ramona Reichpietsch (87.) verwerteten zwei Konter zum Sieg für den TSV Barmke.

Amateurfußball: "Wir können Regionalliga"

„Diese Regionalliga Nord ist für unsere Frauen natürlich eine andere Herausforderung“, sagte ETV-Trainer Dennis Tralau. „Trotzdem haben wir in beiden Spielen gezeigt, dass wir Regionalliga können. Ich denke, wir können auch noch ein paar Schippen in unserer Leistung drauflegen.“

Den ersten Saisonpunkt in der Frauen-Regionalliga Nord holte der FC St. Pauli in einem wilden Spiel beim 4:4 gegen die U20 des SV Meppen. Die HSV-Frauen gewannen mit 2:0 bei Holstein Kiel und sind bisher durch zwei Saisonsiege in zwei Begegnungen ihrer Favoritenrolle auf den Aufstieg gerecht geworden.