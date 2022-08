Cyclassics: Mit Hirnschrittmacher zum Weltrekord beim Rennen in Hamburg

Hamburg. Am lautesten jubelten seine Eltern, als Jan Bodenbach am Sonntagmittag grinsend vom Fahrrad stieg und seiner Familie in die Arme fiel. Vor elf Jahren, im Alter von 15 Jahren, erkrankte der gebürtig aus Ahrweiler stammende Bodenbach an generalisierter Dystonie, einer seltenen Krankheit, die seine linke Körperhälfte dauerhaft verkrampfen ließ.

Bodenbach saß im Rollstuhl, musste gepflegt werden, ehe ein Hirnschrittmacher ihn rettete. Bei den Cyclassics absolvierte er nun als erster Mensch mit einem Hirnschrittmacher ein Radrennen über 100 Kilometer.

Cyclassics: Bodenbach musste vorsichtig fahren

„Viele haben mich unterwegs angesprochen, weil das Kameramotorrad die ganze Zeit neben mir war. Alle haben das gefeiert und sich gefreut, dass ich das mache. Das war echt schön“, sagte Bodenbach, der in 2:36,15 Stunden deutlich unter seiner anvisierten Zeit blieb. „Nach dem letzten Anstieg habe ich noch mal Gas gegeben. Statt 30 km/h hatte ich einen Temposchnitt von 36 km/h. So schnell bin ich noch nie gefahren“, sagte der 26-Jährige.

Weil die dünnen Drähte in seinem Kopf bei einem Sturz brechen können, musste Bodenbach äußerst vorsichtig fahren. Wären die Drähte gebrochen, hätte der Schrittmacher entfernt werden müssen – ohne die Chance, ihn wieder einzubauen. Eine gefährliche Situation kurz nach dem Start überstand er glücklicherweise. „Als wir nach der Bundesstraße links abgebogen sind, hat es zwei Meter hinter mir gerappelt. Wäre ich ein bisschen langsamer gewesen, hätte ich dort schon auf dem Boden gelegen“, sagte Bodenbach.

Cyclassics: Bodenbach verspricht ein Wiedersehen

Ein bis zwei Wochen dauert es nun, bis seine Leistung bei der Organisation Guinness World Records offiziell anerkannt wird. Dafür schickt Bodenbach die Daten seines Rad-Transponders und eine offizielle Bestätigung des Veranstalters ein. Die offizielle Anerkennung des Weltrekords gilt jedoch nur noch als Formsache.

Bevor sich Bodenbach mit seiner Familie im Zielbereich unter die Fans des Profirennens mischte, blieb ihm nur noch ein Versprechen: „Nächstes Jahr bin ich hier wieder am Start.“