Der Hamburger arbeitet nach seiner schweren Knöchelverletzung, die er sich bei den French Open zugezogen hatte, an seinem Comeback

Alexander Zverev arbeitet nach seiner schweren Verletzung an seinem Comeback. Der Hamburger ist wieder ins leichte Tennis-Training eingestiegen. (Archivbild)

Tennis Zverev ist wieder im Training – Reicht es für die US Open?

Hamburg. Der deutsche Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev muss weiter um seine Teilnahme an den US Open bangen. „Das ist noch zu früh, ich habe jetzt zum ersten Mal Tennis gespielt“, sagte der 25-Jährige nach erstem leichten Training auf dem Platz am Sonnabend den Fernsehsendern RTL und ntv.

Tennis: Zverev will sich keinen Druck machen

Er habe gerade zum ersten Mal wieder „sehr, sehr vorsichtig“ Tennis gespielt, betonte der Hamburger und ergänzte mit Blick auf das wichtige Turnier vom 29. August bis 11. September in New York City: „Um bei einem Grand Slam zu spielen, ist es noch weit weg, mal schauen wie das funktionieren wird.“

Zverev, der am Sonnabend seine Diabetes-Krankheit öffentlich gemacht hatte, war am 3. Juni im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal mit dem rechten Fuß umgeknickt und hatte sich dabei alle drei seitlichen Bänder im rechten Sprunggelenk gerissen. Anschließend war er operiert worden.

Tennis: Hamburger Zverev ohne Schmerzen

Bei seinem ersten Training habe er „wirklich gar keine Schmerzen“ gehabt, sagte er: „Klar hab ich mich sehr vorsichtig bewegt, ich hab noch keinen Druck aufgebaut auf meinen Fuß, aber es ist einfach eine schöne Nachricht, dass ich wirklich gar keine Schmerzen gehabt habe – jetzt können wir weiterschauen!“