Aufgeheizte Stimmung vor den Partien am Dienstagabend: Gleich 40 Spiele werden in der zweiten Pokalrunde ausgetragen.

Amateurfußball Lotto-Pokal: Falke will USC Paloma überraschen

Hamburg. 40 Partien werden an diesem Dienstagabend in der zweiten Lotto-Pokalrunde ausgetragen. Oberliga-Serienmeister TuS Dassendorf will seinen turbulenten Saisonauftakt mit der Entlassung von Trainer Jean-Pierre Richter (Abendblatt berichtete) mithilfe eines Sieges beim Landesligisten Ahrensburger TSV (19.30 Uhr, Stormarnplatz) verdauen. Wer dabei auf der Dassendorfer Bank sitzt, ist offen. Laut Pressemitteilung verlässt auch Co-Trainer Sascha Bernhardt den Club.

Reizvoll ist auch das Duell des Bezirks­ligisten HFC Falke gegen Oberligist USC Paloma (19 Uhr, Vogt-Kölln-Straße). „Die Tauben sind das Lieblingsfutter der Falken“, hatte Falkes Vizepräsident Nicolas Kühn nach der Auslosung gesagt. Palomas Trainer Marius Nitsch dazu am Tag vor der Partie: „Für diese Steilvorlage kann ich mich nur bedanken. Könnte sein, dass sie als Teil meiner Motivationsrede in der Kabine landet.“