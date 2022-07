EM-Finale: Zum Endspiel gegen England – Public Viewing mal anders

Hamburg. Es wird am Sonntag das große TV-Ereignis dieses Sommers: Nach dem 2:1-Sieg im Halbfinale gegen Frankreich steht die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft im Endspiel der Europameisterschaft. Im Londoner Wembley-Stadion geht es gegen England. Die ARD überträgt ab 18 Uhr live. Doch was, wenn man nicht alleine zu Hause am Bildschirm mitfiebern will?

Größere Public Viewings waren bis gestern in Hamburg nicht bekannt. Doch es gibt Alternativen. Auf Facebook kündigen beispielsweise gleich zwei irische Lokale in der Innenstadt Übertragungen an.

EM-Finale: Public Viewing in Mitte oder Eimsbüttel

Der Fleetenkieker Irish Pub an der Börsenbrücke 10 wird das Finale auf seinen sechs Flachbildfernsehern zeigen. Dort werden neben Irish- und Craft Beer auch Whiskeys und hausgemachtes Pub Food angeboten. Auch in der Irish Bar Paddy’s an der Schauenburgerstraße 40 gibt es das Spiel zu sehen, serviert werden dort Whiskeys, Weine und internationale Gins.

In Eimsbüttel kicken die Frauen im Old MacDonald – American Diner Sportsbar am Stellinger Weg 33, in dem vor allem Burger angeboten werden, und im Ecklokal Maybach am Heußweg 66, bei dem unter anderem Ofenkartoffeln und Ribs auf der Speisekarte stehen.

Das Winterhuder Santa Fe-Restaurant mit mexikanischer und US-amerikanischer Küche in der Geibelstraße 12 wird am Sonntag um 17.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Anpfiff, speziell für das Spiel öffnen. Und auch die Taverna Olympisches Feuer am Schulterblatt 36 im Schanzenviertel wird „selbstverständlich“ das Finale übertragen, bestätigte eine Mitarbeiterin dem Abendblatt. Hier gibt es griechische Küche.

In Othmarschen kann man das Spiel in der Lütt Döns-Bar in der Reventlowstraße 64a sehen. Auf der umfangreichen Getränkekarte stehen dort unter anderem Obstbrände, Rum, Wein und Sekt. Und auch die nach eigenen Angaben älteste Seemannskneipe Altonas Zum Schellfischposten in der Carsten-Rehder-Straße 62 beim Fischmarkt, in der Ina Müller regelmäßig die Talksendung „Ina’s Nacht“ aufnimmt, lädt am Sonntag zum gemeinsamen Gucken ein.

Ebenfalls in Altona gibt es eine Alternative für fußballbegeisterte Raucherinnen und Raucher: In Conny’s Bierkiste in der Holstenstraße 191 wird das Finale ebenfalls zu sehen sein.