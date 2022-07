Pferderennen: Die Rückkehr des Torquator Tasso beim Galopp-Derby

Der Arc-de-Triomphe-Sieger startet am Sonnabend beim Derby-Meeting in Hamburg-Horn beim Großen Hansa Preis.

Hamburg. Nach dem Aufgalopp am Mittwoch und am vergangenen Sonntag läuft die 153. Idee Derbywoche in Hamburg-Horn ins entscheidende Wochenende. Am Freitag (erster Start 11.35 Uhr/letzter Start 17.35 Uhr), Sonnabend (10.50 Uhr/16.40 Uhr) und Sonntag (Veranstaltungsbeginn 10.15 Uhr) stehen jeweils zwölf zum Teil hoch dotierte Rennen auf dem Programm, mit dem Deutschen Derby am Sonntag (15.50 Uhr) als Höhepunkt. Die erste Bilanz des Hamburger Renn-Clubs (HRC) fällt dabei fast schon euphorisch aus. Mit 5000 (Sonntag) und 6200 (Mittwoch) Zuschauenden sowie Wettumsätzen von 343.456,52 Euro (Sonntag/zehn Rennen) und 234.932,98 Euro (Mittwoch/sechs) wurden die Erwartungen bislang deutlich übertroffen.

Auch die Beschaffenheit des Geläufs, die mithilfe eines Penetrometers oder eines Goingsticks an 60 Punkten der Horner Rennbahn täglich gemessen wird, hat die bisherigen Ritte hervorragend überstanden. Mit einer Tiefe von vier Zentimetern gilt der Boden als gut, das Direktorium für Vollblutzucht in Köln erlaubte in den vergangenen Tagen sogar die Wässerung der Grasbahn. Der Härtetest mit 36 Rennen sowie für Freitag vorhergesagten Regenschauern steht an diesem Wochenende allerdings aus.

Die Rückkehr des Torquator Tasso

Etwas weicheren Boden mag vor allem Torquator Tasso, im vergangenen Oktober Sieger des Prix de l’Arc de Triomphe in Paris, des wohl bedeutendsten Galopprennens der Welt. Am Sonnabend startet der fünfjährige Hengst mit Jockey René Piechulek (35) um 14.35 Uhr im „wettstar.de – Großer Hansa Preis“, den er im vergangenen Jahr überlegen gewann.

Das Gruppe-II-Rennen, die zweithöchste Rennkategorie, ist mit 70.000 Euro, 40.000 Euro dem Sieger, das nach dem Derby (650.000 Euro) am höchsten dotierte des gesamten Meetings und mit sechs Pferden hochklassig besetzt. Der vierjährige Hengst Alter Adler, Derbyzweiter des Vorjahres, gilt nach seinem Sieg beim Großen Preis der Badischen Wirtschaft am 29. Mai in Baden-Baden als Favorit. Torquator Tasso wurde in diesem Rennen mit fast 18 Längen Rückstand Sechster.

Das mit 3.248.800 Euro Preisgeld eins der gewinnreichsten deutschen Galopprennpferde aller Zeiten tritt in Horn nach dem vorsichtigen Saisoneinstieg in Baden-Baden aber stark formverbessert an. „Torquator Tasso hat in den vergangenen Wochen sehr gut gearbeitet“, sagt sein Trainer Marcel Weiß (46/Mülheim). Saisonziel bleibt ein erneuter Start Anfang Oktober beim Arc de Triomphe.

