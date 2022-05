Wechsel zu Bayern? Liverpool-Star Mané lässt Zukunft offen

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 26. Mai 2022:

Wechsel zu Bayern? Mané lässt Zukunft offen

Liverpool-Stürmer Sadio Mané hat vor dem Champions-League-Finale am Sonnabend gegen Real Madrid (21 Uhr/ZDF und Dazn) seine Zukunft offen gelassen. „Ob ich bleibe oder nicht, werde ich erst nach dem Finale beantworten“, sagte der Senegalese dem britischen TV-Sender Sky Sports. Der Vertrag des 30 Jahre alten Offensivspielers beim Team von Jürgen Klopp läuft noch bis 2023. Mané war zuletzt auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

Mourinho holt die Conference League

Die AS Rom ist die erste Cup-Gewinnerin der Conference League. Die Mannschaft von Startrainer José Mourinho wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und setzte sich im Finale in Tirana gegen Feyenoord Rotterdam mit 1:0 (1:0) durch. Vor 21.690 Zuschauern wurde Nicolo Zaniolo (32. Minute) mit seinem goldenen Treffer zum Matchwinner.

Alles jubelt, nur einer beschwichtigt: José Mourinho traute dem Braten unmittelbar nach dem Führungstreffer noch nicht. Am Ende jubelte auch der Portugiese.

72 Festnahmen – Feyenoord-Fans randalieren

Im Rahmen des Endspiels der Conference League kam es allerdings auch zu unschönen Szenen in den Niederlanden. Nach der Niederlage ihres Vereins haben Feyenoord-Fans im Zentrum Rotterdams randaliert. Dabei wurden zwei Polizisten verletzt und 72 Personen vorläufig festgenommen. Vier Wasserwerfer seien laut der Polizei nötig gewesen, um die randalierende Menge auseinanderzutreiben. Zuvor hatten sich mehrere Tausend Anhänger im Stadion De Kuip friedlich die TV-Übertragung des Finals angesehen.

Knie-OP bei Ibrahimovic: War's das?

Star-Stürmer Zlatan Ibrahimovic ist drei Tage nach dem Gewinn der italienischen Meisterschaft mit dem AC Mailand am Knie operiert worden und fällt mehr als ein halbes Jahr aus. Bei dem 40-Jährigen wurde ein Eingriff am vorderen Kreuzband und am Meniskus des linken Knies vorgenommen, teilte der Verein aus der Serie A mit. Die in Lyon in Frankreich durchgeführte Operation sei schon länger geplant gewesen, um eine Instabilität im Gelenk zu beheben. Der Eingriff sei sehr gut verlaufen. Der schwedische Stürmer fällt nun mindestens ein Dreivierteljahr aus, eher ein ganzes Jahr.

Zuletzt war offen, ob Ibrahimovic seine Karriere überhaupt fortsetzen wolle. Der Routinier hatte in der abgelaufenen Saison mehrfach mit Blessuren zu kämpfen. Am Abend der Meisterfeier hatte er gesagt, dass er weitermachen wolle, wenn es ihm gut gehe. Italienische Medien spekulieren nun, die Operation könne darauf hindeuten, dass er noch einmal fit werden wolle für eine Fortsetzung seiner Laufbahn. Der Vertrag von Ibrahimovic bei Milan läuft Ende Juni aus.

Ex-HSV-Profi Ito bleibt bei Trainer Titz

Der bisher ausgeliehene Tatsuya Ito bleibt beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Der 24-Jährige war im Januar vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden an den FCM verliehen worden, wo er auf seinen früheren HSV-Trainer Christian Titz traf. In Magdeburg hatte der Japaner mit drei Toren in 16 Spielen Anteil am Aufstieg. „Bei uns ist Tatsuya wieder aufgeblüht. Er hat sehr viel Spaß an dem Fußball, den wir spielen. Durch seine Geschwindigkeit, Flexibilität und Stärke im Dribbling ist er für uns enorm wichtig“, sagte Sportchef Otmar Schork. In der kommenden Saison treffen Ito und Titz gemeinsam auf ihre alte Liebe, den HSV.