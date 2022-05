Ryder-Cup-Kapitän Stenson schlägt in Winsen ab

Hamburg. Europas neuer Ryder-Cup-Kapitän Henrik Stenson (46) wird bei den Porsche European Open vom 2. bis 5. Juni in Winsen abschlagen. Das teilten die Veranstalter des mit 1,75 Millionen Euro dotierten Profiturniers der DP World Tour am Mittwoch mit. Der „Iceman“ aus Schweden, Sieger der British Open 2016, tritt damit erstmals seit seiner Berufung zum Anführer der besten europäischen Golfer beim Kontinentalvergleich gegen die USA im September 2023 in Rom in Europa als Spieler an.

Europa hat nach der klaren Niederlage gegen die US-Boys im vergangenen Jahr einiges gutzumachen. Dabei helfen könnten auch die Engländer Tommy Fleetwood (31) und Paul Casey (44), der Turniersieger auf dem Porsche Nordkurs 2019, die ebenfalls ihre Teilnahme bereits zugesagt haben. Besonders im Auge haben wird Stenson die dänischen Zwillinge Nicolai und Rasmus Hojgaard (21), die als zwei der größten europäischen Talente gelten. Auch Titelverteidiger Marcus Armitage (34/England), der Spanier Pablo Larrazabál (38) und der Schotte Robert MacIntyre (25) haben ihre Teilnahme schon bestätigt.

Golf: Die zehn weltbesten Spieler mit Behinderung treten an

Das Interesse der deutschen Fans wird sich vor allem wieder auf den zweimaligen Major-Champion Martin Kaymer (37/Mettmann) richten. Aber auch Matthias Schmid (Herzogenaurach) verdient Aufmerksamkeit. Der 24-Jährige war 2019 und 2020 bester Amateur in Europa und spielt erst seit einem Jahr als Profi. Die erfahrenen Tourprofis Marcel Siem (41/Mettmann), Maximilian Kieffer (31) und Nicolai von Dellingshausen (29/beide Düsseldorf) sind ebenfalls dabei.

Zuvor treten Montag und Dienstag die weltbesten Golfer mit Behinderung im Rahmen ihrer Turnierserie ins Rampenlicht. Die besten zehn der Weltrangliste sind am Start, der Eintritt ist frei.

Nach der coronabedingten Absage 2020 und den Einschränkungen für die Zuschauer vor einem Jahr freut sich Turnierdirektor Dirk Glittenberg vor allem auf das Comeback der Fans, das zurzeit ohne Beschränkungen geplant ist. Neben dem wiedereröffneten Public Village verspricht vor allem ein 33 Meter hohes Riesenrad direkt hinter dem 18. Grün eine besondere Attraktion zu werden. Von dort wird ein beeindruckender Rundblick über die gesamte Anlage möglich sein. Tickets gibt es im Internet unter porscheeuropeanopen.com/tickets.

