LFC: Klopp verlängert bei Liverpool nach 2:0 über Villareal

Die Reds zeigen starke Leistung in der Champions League, Klopp spricht von "Spitzenklasseleistung". Der Erfolgscoach bleibt bis 2026.

Jürgen Klopp hat seinen Vertrag in Liverpool am Donnerstag vorzeitig bis Sommer 2026 verlängert.

Liverpool. Verfrühte Gratulationen wehrte Jürgen Klopp ab wie lästige Fliegen. „Kurz vor dem Klo in die Hose gemacht ist immer noch in die Hose gemacht“, sagte der Teammanager des FC Liverpool nach dem beeindruckenden 2:0 (0:0) gegen Bayern-Schreck FC Villarreal: „Deswegen hilft, nah dran zu sein, auch nichts. Kurz vor der Toilette ist immer noch nicht cool.“

Doch vielleicht lässt sich ja schon mal ein Knopf öffnen. Schier endlose Kombinationen, quälendes Pressing – nur die fehlende Effizienz gibt den Spaniern noch eine leise Resthoffnung auf ein Wunder. Die „Reds“ dominierten die Gäste im Halbfinalhinspiel der Champions League nach allen Regeln der Fußballkunst.

LFC: Klopp schwärmt von Leistung seines Teams

„Es war ein brillantes Spiel. Super Tore, eine Spitzenklasseleistung“, schwärmte Klopp, der seinen Vertrag beim LFC am Donnerstag vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2026 verlängerte. „Wir wissen, dass wir noch nicht durch sind“, sagte der 54-Jährige im Hinblick auf das Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime). Der deutsche Rekordmeister gilt als warnendes Beispiel. Die Münchner waren nach zwei schwachen Auftritten im Viertelfinale überraschend am eiskalt konternden Villarreal gescheitert.

Anders Liverpool: 19:1 Torschüsse, 737:272 Pässe und 73 Prozent Ballbesitz sprachen eine klare Sprache. Fast im Minutentakt rollte eine Angriffswelle nach der nächsten auf die Abwehrmauer Villarreals zu. Doch es dauerte ganze 53 Minuten, bis das Bollwerk geknackt wurde. Pervis Estupinan fälschte unter höchstem Druck eine Flanke ins eigene Tor ab, kurz darauf traf Sadio Mané (55.).

LFC: In Villarreal herrscht "herausfordernde Atmosphäre“

„Wir wollten ein drittes Tor erzielen, aber von diesem Moment an ist es sinnvoll, dass wir das Spiel kontrollieren, und das haben wir getan“, sagte Klopp. Das knappe Ergebnis lässt das überforderte Team von Unai Emery jedoch am Leben. Auch der deutsche Erfolgstrainer Klopp weiß, dass in Villarreal „eine herausfordernde Atmosphäre“ herrscht.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.