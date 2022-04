Handball: Buchholzerinnen hoffen wieder auf den Klassenerhalt

Buchholz. Bei den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten ist die Erleichterung nach dem Sieg im Kellerduell über den Tabellenvorletzten BSV Sachsen Zwickau groß. „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft rundum zufrieden, denn alles, was wir uns vorgenommen haben, hat auch geklappt“, sagte Trainer Dubravko Prelcec angesichts des überraschend klaren 32:21 (15:10)-Erfolgs seines Teams.

Die Rückraumlinke Marleen Kadenbach (24) war in der NordHeideHalle mit sieben Treffern erfolgreichste Werferin der Luchse. „Die Höhe des Sieges ist für mich sehr überraschend, zeigt aber auch, dass der Wille Berge versetzen kann“, meinte Luchse-Geschäftsführer Sven Dubau.

Handball: Buxtehuder SV bleibt Tabellendritter

In der Tabelle rückte der Tabellenletzte (8:32 Punkte) bis auf einen Zähler an Zwickau (9:29) heran, das den Relegationsplatz 13 belegt. „Mir ist bewusst, dass meine Mädels in den restlichen sechs Spielen noch für die eine oder andere Überraschung sorgen müssen, wollen wir dem direkten Abstieg entgehen“, sagte Prelcec. Vergangene Saison hatten die Buchholzerinnen den Klassenerhalt in der Relegation geschafft.

Mit leeren Händen kehrte dagegen der Buxtehuder SV vom Spitzenspiel beim verlustpunktfreien Titelfavoriten SG BBM Bietigheim zurück. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun hatte beim 28:33 (12:20) nach rund 18 Minuten noch mit 12:10 geführt. In den letzten zwölf Minuten vor der Pause trumpften die zweimaligen deutschen Meisterinnen (2017 und 2019) allerdings mit einer 10:0-Serie auf und sorgten damit für die Entscheidung. Mit 28:12 Punkten bleiben die Buxtehuderinnen Tabellendritte. Der Platz reicht zur Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb.