Handball: Buxtehude-Legende Lone Fischer bringt Zwillinge zur Welt

Hamburg. Die Glücksgefühle kann Lone Fischer kaum beschreiben. Die 33 Jahre alte ehemalige Handballerin des Buxtehuder SV hat die Zwillinge Jelle Bo und Henny Lotta zur Welt gebracht. Mutter und Babys sind wohlauf.

Für Fischer beginnt nun ein völlig neuer Lebensabschnitt. „Die Geburt war für alle sehr anstrengend, die Kinder mussten sich erst einmal ein paar Tage erholen. Aber so langsam pendelt sich das neue Leben für uns ein, auch wenn die Nächte unruhig sind", erklärte Fischer.

Handball: Zwillinge liegen beim BSV im Trend

Mit der Geburt der Zwillinge liegen Fischer und ihr Ehemann Pascal voll im Trend. Unter den ehemaligen BSV-Spielerinnen sind es bereits die dritten Zwillinge innerhalb von knapp vier Jahren. Am 21. Oktober 2018 brachte Jana Podpolinski (im BSV 2006 bis 2016) Jon und Elin zur Welt, am 29. Juni 2021 wurde Randy Bülau (im BSV 2008 bis 2016) Mutter von Mila und Aron. In dem Zwillingskinderwagen, den Lone und Pascal jetzt durch Buxtehude schieben, lagen auch schon Jon und Elin und Mila und Aron. So geht Nachhaltigkeit in Buxtehude.

Offiziell wird Fischer, die seit 2011 beim BSV ist, noch in der Kaderliste des Handball-Bundesligisten als Linksaußen geführt. Eine Rückkehr auf das Parkett scheint aber dennoch ausgeschlossen. Vor der Saison hatte sie mit Beginn der Schwangerschaft das Ende ihrer Karriere auf einem Sponsorenabend verkündet. Ihre Priorität liegt nun erst einmal auf der neuen Kleinfamilie.