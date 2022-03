Trampolinspringen: Lokalmatador Schmidt will seinen Titel verteidigen

Bei der Deutschen Meisterschaft im Doppel-Mini-Trampolin sind am Wochenende spektakuläre Sprünge in Hamburg zu erwarten.

Lokalmatador Daniel Schmidt vom Bramfelder SV bei dem, was er in seiner Freizeit am liebsten tut: durch die Luft fliegen.

Hamburg. Es war einer dieser Tage, an denen man besser im Bett geblieben wäre. Bald eine Woche ist es nun her, früh am Sonntagmorgen ist für Bereitschaftspolizist Daniel Schmidt die Schicht im Grunde geschafft – da dreht ein betrunkener Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in Barmbek durch, brettert über eine Verkehrsinsel und landet im Fahrzeug von Daniel Schmidt, der seinen Dienst mit einem Schleudertrauma beendet.

Ein Vorgang, der leider Alltag ist für viele Bereitschaftspolizisten, der in diesem Fall allerdings noch ganz andere Folgen hat, weil der Bereitschaftspolizist Daniel Schmidt in seiner Freizeit auch der Trampolinspringer Daniel Schmidt ist, der bei den Deutschen Meisterschaften, die an diesem Wochenende in der Spezialdisziplin Doppel-Mini-Trampolin in Hamburg stattfinden, nicht nur der Lokalmatador ist, sondern auch der aktuelle Titelverteidiger.

Trampolinspringen: Schmidt begann als Kind

Am frühen Mittwochabend steht Daniel Schmidt in der Turnhalle des Margaretha-Rothe-Gymnasiums im Norden von Barmbek, neigt seinen Kopf langsam und kontrolliert die Bewegungen Richtung Schultern. Der Arzt, von dem er gerade kommt, habe grünes Licht gegeben. „Ist noch ein bisschen fest her von der Muskulatur“, sagt er und greift sich an den Nacken. „Aber letztendlich hat er es mir überlassen, ich mache das jetzt seit 24 Jahren und kenne meinen Körper so gut, dass ich das selber entscheiden soll.“

Mit sechs Jahren hat der heute 30-Jährige mit dem Trampolinspringen begonnen, und wenn man ihn fragt, ob er je wirklich eine Wahl hatte, dann nickt er und bleibt ernst, obwohl die Frage natürlich nicht ganz ernst gemeint war: Daniel Schmidt, das weiß in der Hamburger Turnszene wahrscheinlich jeder, ist der Sohn von Olaf Schmidt, der wiederum der Bundestrainer dieser nicht-olympischen Spezialdisziplin ist sowie Spartenleiter Trampolin beim Bramfelder SV oder, wie er selbst ausdrückt am Mittwoch: „Ein Wahnsinniger.“ Dabei lacht er über das ganze Gesicht. Bis ins Jahr 2000 war auch er als Trampolinturner aktiv, mit der Nationalmannschaft wurde er 1986 Vizeweltmeister.

Daniel Schmidt holte 2021 Bronze

Mit vier Jahren habe er seinen Sohn zum ersten Mal mit zum Training genommen, erzählt Schmidt, da habe man schon sehen können, dass der Junge sehr talentiert sei. „Und dann hat er mich gefragt, als ich sechs war, ob ich das richtig ernsthaft machen möchte oder nicht“, erzählt Daniel Schmidt. Insofern habe er schon die Wahl gehabt – und sich dafür entschieden.

Seitdem hat der 30-Jährige auf nationaler Ebene so ziemlich alles gewonnen, was es in dieser Disziplin zu gewinnen gibt. Bei der Europameisterschaft 2021 holte er die Bronzemedaille – mit der höchsten jemals an einen deutschen Athleten auf dem Doppel-Mini-Trampolin vergebenen Punktzahl.

Auch die belgische Nationalmannschaft kommt

Unterdessen hat das Aufwärmprogramm des Leistungskaders in der Sporthalle begonnen, die Turnerinnen und Turner haben sich auf blaue Bodenmatten verteilt und dehnen schweigend ihre Körper, für viele ist das Turnier am Wochenende die letzte Qualifikationsmöglichkeiten für die Europameisterschaft 2022 in Rimini (Italien).

Auch die belgische Nationalmannschaft hat sich angekündigt, um den Wettkampf als Test für die EM zu nutzen. Dass am Wochenende insgesamt mehr als 230 Aktive in Barmbek erwartet werden, ist nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus persönlicher Perspektive ein Highlight – viele Athleten haben sich pandemiebedingt seit Jahren nicht gesehen.

Trampolin besteht aus zwei Abschnitten

Daniel Schmidt hofft, dass es klappt mit seinem Start am Sonnabend. Auch er wärmt sich kurz auf, dehnt die Waden, lockert immer wieder seine Nackenmuskulatur. Das Fotoshooting sei kein Pro­blem, sagt er dann, nimmt Anlauf und schwingt seinen athletischen Körper Richtung Hallendecke.

Sechs Meter ist die Halle hoch, bis zu fünf Meter davon nehmen die Turner in Anspruch, wenn sie zu ihren spektakulären Salti ansetzen. Das Trampolin, das sie dafür brauchen, besteht aus zwei verschiedenen Abschnitten, von denen der erste für den Absprung leicht angeschrägt ist und der zweite schließlich die Hauptabsprungfläche darstellt.

Trampolinspringen: Olaf Schmidt ist Übungsleiter

Die meisten Geräte, die in der Sporthalle des Margaretha-Rothe-Gymnasiums stehen, gehören übrigens Olaf Schmidt. „Mein Haus, mein Pferd, mein Boot, heißt es doch eigentlich immer“, sagt der 59-Jährige und grinst. „Bei mir sind es halt Trampoline.“ An fünf Tagen in der Woche steht er von 17 bis 21.30 Uhr als Übungsleiter in der Sporthalle, zwischen Dienstende und Trainingsbeginn bleibt dem Polizeioberkommissar manchmal nur eine Stunde.

Hinzu kam in den vergangenen Wochen die gesamte Organisation für das Turnier. Nur die Sonntage blieben trampolinfrei, was vor allem mit der Hartnäckigkeit seiner Frau zu tun habe. „Ist vielleicht auch ganz gut so“, sagt Olaf Schmidt.

Das Turnier findet am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr in der Sporthalle des Margaretha-Rothe-Gymnasiums, Langenfort 5, statt. Finaldurchgänge ab 16 Uhr. Deutschlandcup am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Für die gesamte Veranstaltung gilt die 3G-Regelung, es besteht FFP-2-Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei.