World Tennis Tour Juniors: Tennis-Nachwuchs schlägt in Hamburg auf

Hamburg. Max Schönhaus konnte bereits wieder lächeln. Das 14 Jahre alte deutsche Tennistalent musste sich in der zweiten Runde der ITF World Tennis Tour Juniors dem Türken Birtan Duran (17) erst nach einem aufopferungsvollen Kampf geschlagen geben (7:6, 3:6, 3:6). „Da sieht man halt, dass man noch längst nicht so weit ist“, schätzte der gebürtige Sauerländer seine Leistung ein.

Bis zum Freitag messen sich in der Hamburger Verbandshalle in Horn Tennistalente aus der ganzen Welt auf Einladung des Weltverbands ITF – darunter viele deutsche Nachwuchsspieler –, um sich Punkte für die U-18-Weltrangliste zu erspielen. Besonders erfolgreich ist Yannik Kelm (17/Nürnberg), der an diesem Donnerstag im Halbfinale gegen Adriano Dzhenev (16) aus Bulgarien spielt. Der einzige Hamburger im Feld, Karl Nagel-Heyer (15/Club an der Alster), verlor sein Auftaktmatch knapp zweimal im Tiebreak gegen den polnischen Halbfinalteilnehmer Gabriel Matuszewski (17).

World Tennis Tour Juniors: Tennistalente in Hamburg

Doch auch den Namen Max Schönhaus wird man sich merken müssen. Mit seinem Sieg beim U-14-Turnier der European Masters in Monte Carlo im Oktober 2021 hatte er sich zum besten Spieler seines Jahrgangs in Europa gekrönt. Das hatten vor ihm unter anderem Olympiasieger Alexander Zverev (24/Hamburg) und der 21-fache Grand-Slam-Champion Rafael Nadal (35/Spanien) geschafft.

„Es ist wichtig, nach so einem Erfolg auf dem Boden zu bleiben“, sagte Schönhaus über das bisher „größte Highlight“ seiner Karriere. Der Schritt in die ITF-Serie sei groß gewesen, seine Gegner sind meist deutlich älter: „Du hast aberden größeren Ehrgeiz, denen zu zeigen, wie so ein 14-Jähriger spielen kann.“

„Man hat die Familie doch sehr stark vermisst“

„Das ist ein Kategorie-3-Turnier, vergleichbar mit dem Niveau nationaler Topturniere“, erklärt Turnierdirektor Mirco Westphal vom Deutschen-Tennis-Bund (DTB). Das Turnier wurde wegen Corona kurzfristig von Kamen nach Hamburg verlegt und im Anschluss an das jährlich stattfindende Turnier der Kategorie vier ausgetragen. „Wir möchten das bestehende Turnier aufwerten“, plant Westphal.

Auch Schönhaus plant. Für den Traum von der Profikarriere ist er nach Hannover ins DTB-Internat gezogen, seine Familie sieht er nur am Wochenende. „Am Anfang war es schwerer als gedacht, weil man die Familie doch sehr stark vermisst hat.“ Inzwischen hat der 14-Jährige sich daran gewöhnt und arbeitet an seinem großen Ziel, die Top Ten der Weltrangliste zu erreichen.

