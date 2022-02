HSV und FC St. Pauli: So viele Fans dürfen die Proficlubs begrüßen

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am Mittwoch Lockerungen für den Profisport beschlossen. Das müssen Fans jetzt wissen.

HSV und FC St. Pauli So viele Fans dürfen die Hamburger Proficlubs begrüßen

Hamburg. Am Mittwochmorgen gab es viele enttäuschte HSV-Fans. Die bis dato freigegebenen 10.000 Tickets für das Nordderby gegen Werder Bremen (27. Februar) waren restlos vergriffen. Nur wenige Stunden später stieg die Laune bei den Anhängern des Tabellendritten der Zweiten Liga wieder. Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Berlin hat am Nachmittag Lockerungen für den Profisport beschlossen.

So dürfen ab dem 4. März bei den Spielen des HSV und des FC St. Pauli zunächst wieder 75 Prozent der Stadionkapazität genutzt werden, allerdings gibt es zunächst noch eine Maximalauslastung von 25.000 Fans.

Ab dem 20. März sind wieder volle Arenen in Hamburg möglich

Bei Sportveranstaltungen in Innenräumen – zum Beispiel bei den Heimspielen des Handball-Bundesligisten HSV Hamburg und den Basketballern der Hamburg Towers – dürfen künftig 60 Prozent der Arena-Kapazität genutzt werden. Die Obergrenze liegt bei 6000 Anhängern.

Ab dem 20. März entfallen „alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“, dann sind wohl auch volle Arenen möglich. „Wir werden Basisschutzmaßnahmen als Handlungsmöglichkeit aufrechterhalten, aber nicht als Standard“, führte Scholz aus: „Wir werden es wagen, das meiste zu öffnen. Aber wir brauchen die Möglichkeit zu handeln, wenn etwas passiert. Das meiste wird so sein, dass es kaum Beschränkungen geben wird.“