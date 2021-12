Der Überblick: Vier weitere Omikron-Fälle in Hamburg bestätigt. So verteilen sich die Infektionen über die Stadtteile.

Jeden Tag stecken sich in Hamburg Hunderte Menschen mit dem Coronavirus an (Symbolbild).

Hamburg. Die Kultusminister der Länder haben vor dem Jahreswechsel noch einmal ein großes Programm vor sich: Bei ihrer Konferenz an diesem Donnerstag geht es wieder einmal um die Corona-Lage an Schulen, daneben aber auch um mehrere andere wichtige Themen. Erstmals ist nach den internen Gesprächen Olaf Scholz (SPD) als neuer Kanzler dabei.

Im Gegensatz zu ihren Kollegen im Süden dürfen die Betreiber der Weihnachtsmärkte in Hamburg ihre Stände öffnen. Doch der Verkauf läuft zäh. Die Corona-Regeln und damit verbundenden Kontrollen schrecken zu viele Besucher ab, sagt einer der Betreiber. Alle Infos in unserem Corona-Newsblog.

Die Corona News für Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen am 9. Dezember:

Corona Hamburg: Behörde meldet mehr als 1000 Neuinfektionen

Infektionsgeschehen in Niedersachsen schwächt sich leicht ab

Vier weitere Omikron-Fälle in Hamburg bestätigt

Weniger Infektionen? Behörde rechnet mit Nachmeldung vieler Fälle

So verteilen sich die Corona-Infektionen über die Stadtteile

Weihnachtsmarkt-Betreiber: Viel weniger Umsatz als 2019

FC St. Pauli lädt zum Impfen ins Millerntor-Stadion

Kultusminister beraten über Corona, Lehrkräfte, Sommerferien

Bahn stockt Angebot an Fernzügen zur Weihnachtszeit auf

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein klettert auf 152,4

Corona Hamburg: Behörde meldet mehr als 1000 Neuinfektionen

Am Donnerstag meldete die Hamburger Sozialbehörde 1031 Corona-Neuinfektionen. Das sind 448 Fälle mehr als am Vortag (583) und 140 mehr als am Donnerstag vor einer Woche (891). Damit steigt die Inzidenz wieder und liegt nun bei 243,3 (Vortag 236,0). Es ist das erste Mal, das in Hamburg mehr als 1000 Neuinfektionen gemeldet wurden, der bisherige Höchststand lag bislang bei 955 Fällen.

Seit Beginn der Pandemie wurden in der Hansestadt 120.776 bestätigte Corona-Infektionen registriert. Von ihnen gelten nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 104.700 als genesen. Dem Institut zufolge haben in Hamburg bislang 1.438.447 Menschen zumindest eine Erstimpfung erhalten, 1.394.381 Personen sind vollständig geimpft (Stand 08.12.).

Aktuell werden in den Hamburger Krankenhäusern 256 Corona-Patienten behandelt. 71 Menschen sind so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinisch betreut werden müssen. Die Behörde meldete drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Bislang sind 1910 Menschen gestorben.

Infektionsgeschehen in Niedersachsen schwächt sich leicht ab

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich am Donnerstag im Vergleich zum Vortag nur leicht verändert. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 198,7 – nach 201,3 einen Tag zuvor. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner infizierten sich binnen einer Woche neu mit dem Virus. 3304 Neuinfektionen kamen hinzu, außerdem starben 27 weitere Menschen. Die regional höchste Inzidenz verzeichnete die Stadt Salzgitter mit 368,7.

Der Hospitalisierungsindex in Niedersachsen stieg auf 5,9 nach 5,7 am Mittwoch. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner kamen mit einer Covid-19-Erkrankung neu in eine Klinik. Die Hospitalisierungsrate ist der maßgebliche Wert, was die Warnstufen in Niedersachsen anbelangt. Aktuell gilt die zweite Warnstufe. Die Auslastung der Intensivbetten stieg ebenfalls leicht von 10,6 Prozent auf 10,7 Prozent.

Im kleinsten Bundesland Bremen wurde am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 223,3 nach 217,2 am Vortag verzeichnet. 329 Neuinfektionen wurden gezählt, zwei weitere Todesfälle kamen hinzu.

Vier weitere Omikron-Fälle in Hamburg bestätigt

In Hamburg sind vier weitere Fälle von Infektionen mit der Coronavirus-Variante Omikron bestätigt worden. Die Fälle seien auf mehrere Bezirke verteilt und stünden nicht alle in Zusammenhang mit dem am vergangenen Dienstag bekanntgewordenen ersten Fall in der Hansestadt, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde am Donnerstag. Unter den Betroffenen seien diesmal auch Reiserückkehrer. Es sei davon auszugehen, dass die Zahl der per Genomsequenzierung nachgewiesenen Fälle noch deutlich steigen werde, sagte sie. „Es gibt noch weitere Verdachtsfälle und laufend kommen neue hinzu.“

In Hamburg wurden vier weitere Ansteckungen mit der Corona-Variante Omikron bestätigt (Symbolbild).

Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto

Am Dienstag war die Infektion einer Person aus Eimsbüttel mit der Omikron-Variante bestätigt worden. Es handelt sich den Angaben zufolge um einen Ungeimpften, der sich nach ersten Erkenntnissen in Hamburg angesteckt haben muss.

Die zunächst im südlichen Afrika entdeckte Omikron-Variante ist bereits in mehreren Bundesländern aufgetaucht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sie als „besorgniserregend“ eingestuft.

Weniger Infektionen? Behörde rechnet mit Nachmeldung vieler Fälle

Mit 583 Neuinfektionen wurden am Mittwoch in Hamburg 157 weniger Fälle registriert als vor einer Woche, dadurch sank die Inzidenz von 244,2 auf 236. In der Sozialbehörde wollte man die Entwicklung aber nicht überbewerten. Vermutlich müsse am Donnerstag eine hohe Zahl an Fällen nachgemeldet werden, daher seien die Werte vom Mittwoch „mit Vorsicht zu genießen“, sagte eine Sprecherin.

Die Inzidenz in Hamburg war am Mittwoch etwas gesunken, doch offenbar erwartet die Hamburger Sozialbehörde noch viele Nachmeldungen (Symbolbild).

Foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com

Hinzu komme die Unsicherheit wegen der neuen Virusvariante Omikron, gegen die die Impfung möglicherweise weniger schützt. Diese war in Hamburg bislang einmal sicher nachgewiesen worden. Eine einstellige Zahl an Verdachtsfällen wird noch untersucht.

So verteilen sich die Corona-Infektionen über die Stadtteile

Wie die meiste Zeit seit Beginn der Pandemie verteilt sich das Infektionsgeschehen nicht gleichmäßig über die Stadt. Wie aus Angaben des Senats hervorgeht, war die Sieben-Tage-Inzidenz in der Woche vom 30. November bis zum 6. Dezember im Bezirk Hamburg-Mitte mit 357 fast doppelt so hoch wie im Bezirk Wandsbek mit 185. Hinter Mitte hatte Harburg mit 307 den zweitschlechtesten Wert, gefolgt von Altona (289). In Bergedorf (Inzidenz: 218), Eimsbüttel (202) und Hamburg-Nord (201) lagen die Infektionszahlen hingegen deutlich unter dem hamburgweiten Wert.

Ungewöhnlich an diesen Wochenwerten ist vor allem der Bestwert von Wandsbek. Hamburgs größter Bezirk mit mehr als 440.000 Einwohnern hatte sonst meist im Mittelfeld rangiert. Das bestätigt auch die Langzeitbetrachtung: Seit das Coronavirus Anfang 2020 in Hamburg aufgetaucht ist, haben sich knapp 120.000 Menschen damit infiziert. Allein 26.310 von ihnen leben in Hamburg-Mitte, damit gab es dort pro 1000 Einwohner 87 Corona-Fälle. Im Bezirk Eimsbüttel waren es dagegen „nur“ 47. Dazwischen liegen Harburg (75 Fälle pro 1000 Einwohner), Bergedorf (64), Wandsbek (60), Altona (57) und Hamburg-Nord (50).

Weihnachtsmarkt-Betreiber: Viel weniger Umsatz als 2019

Für viele Betreiber der Hamburger Weihnachtsmärkte sind die Einschränkungen durch die Corona-Regeln schlecht für den Umsatz. Gerade an eigentlich frei zugänglichen Essensständen mit 2G-Essensbereichen sei deutlich weniger los als noch 2019, sagte Robert Kirchhecker, Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg von 1884. Das liege daran, dass dort die Gäste auf ihren Impf- oder Genesenenstatus kontrolliert werden müssen.

„Das ist eine volle Katastrophe, weil die Leute nicht gewillt sind, sich noch einmal komplett kontrollieren zu lassen. Und das merken wir hier auf den Weihnachtsmärkten schon deutlich.“ Kirchhecker betreibt die Weihnachtsmärkte in der Spitaler Straße und dem Gerhard-Hauptmann-Platz.

So lägen die Umsätze bei einigen Schaustellern nur bei rund 20 Prozent im Vergleich zu 2019. Andere kämen immerhin auf etwa 70 Prozent der Einnahmen im Vergleich zur letzten coronafreien Saison. „Im Durchschnitt haben wir etwa 40 Prozent des Umsatzes aus 2019.“

In komplett eingezäunten Weihnachtsmärkten werden die Besucher am Eingang kontrolliert. Sie müssen genesen oder geimpft sein und Masken tragen. In frei zugänglichen Passagen ist das nur nötig, wenn man an einer der Buden etwas essen möchte. Durch die Eingangskontrollen an den umzäunten Märkten würden zudem viele Besucher nicht – wie vorher oft gute Praxis – von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt ziehen. Kirchhecker geht davon aus, dass nur etwa die Hälfte der sonst üblichen Besucher auf den Hamburger Weihnachtsmärkten unterwegs sind.

Des Weiteren sei der Kostenaufwand durch weiteres Personal für die Kontrollen enorm. „Allein die Ordner für meine zwei Märkte kosten rund 100.000 Euro.“ Bei deutlich geringerem Umsatz sei das nicht wirtschaftlich. „Eigentlich wäre es für uns als Betreiber besser gewesen, die Märkte schon zu schließen. Aber wir haben eine Verpflichtung der Stadt und eine Verantwortung den Beschickern gegenüber“, so der Verbandspräsident weiter.

FC St. Pauli lädt zum Impfen ins Millerntor-Stadion

Der Fußball-Zweitligaclub FC St. Pauli öffnet das Millerntor-Stadion für Impfungen. An den Wochenenden 11. und 12. sowie 18. und 19. Dezember werden im Ballsaal der Haupttribüne Erst-, Zweit-, oder Booster-Impfungen von 12 bis 17 Uhr angeboten, teilte der Tabellenführer mit. Auch St. Paulis Box-Abteilung beteiligt sich und bietet ihre Trainingshalle (Zeughausmarkt 32) für Impfungen am 11. und 12. Dezember von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr an.

Kultusminister beraten über Corona, Lehrkräfte, Sommerferien

Die Kultusministerinnen und -minister der Länder beraten an diesem Donnerstag über die Lage an den Schulen in der Corona-Pandemie, über Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel und Qualitätsverbesserungen im Matheunterricht. Angestrebt wird bei der Kultusministerkonferenz (KMK) auch eine Einigung über die langfristige Sommerferienplanung von 2025 bis 2030. Die Länder versuchen hier seit nunmehr zwei Jahren zu einer Lösung zu kommen. Wegen unterschiedlicher Vorstellungen bei den Ferienterminen und der Länge des sogenannten Ferienkorridors war das bisher nicht gelungen.

Über die Ergebnisse der Beratungen will die KMK-Vorsitzende, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst, am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz berichten. Die SPD-Politikerin gibt zum Jahreswechsel den Vorsitz an die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ab. Die Wahl ist ebenfalls bei dieser KMK geplant.

Beim Thema Corona und Schulen dürften die Kultusminister ihre bisherige Position bekräftigen, wonach Schulen in der Pandemie möglichst nicht mehr geschlossen werden sollen. Großflächige Schließungen sind nach Änderungen am Infektionsschutzgesetz durch die neue Ampel-Regierung auch nicht mehr möglich. Lokal kommt es aber je nach Lage dazu. Nach der jüngsten KMK-Statistik für die 47. Kalenderwoche vom 22. bis 28. November war an fast 1500 von rund 28.000 Schulen der Präsenzbetrieb eingeschränkt, 140 Schulen waren geschlossen. Knapp 93.500 Corona-Fälle bei Schülerinnen und Schülern waren bekannt, darüber hinaus waren rund 152.000 von 10 Millionen Schülern in Quarantäne.

Bahn stockt Angebot an Fernzügen zur Weihnachtszeit auf

Die Deutsche Bahn (DB) will ihr Zugangebot im Fernverkehr zur Weihnachtszeit aufstocken. „Rund um Weihnachten, vom 22. Dezember bis zum 2. Januar, setzen wir zusätzlich rund 100 Sonderzüge vor allem auf den stark nachgefragten Verbindungen ein“, sagte der Vorstandschef der DB Fernverkehr, Michael Peterson, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Donnerstag. „Wir werden damit Ende dieses Jahres so viele Fernzüge auf der Schiene haben wie nie zuvor.“

„Wer an den Tagen reisen muss, der soll das sicher und mit einem guten Gefühl machen können“, sagte Peterson den Funke-Zeitungen. Durch mehr und längere Züge würde den Reisenden mehr Platz und Abstand in den Zügen ermöglicht. Die Sonderzüge sollen unter anderem auf viel befahrenen Strecken wie Berlin–Stuttgart, Berlin–München, von Nordrhein-Westfalen nach Berlin oder auch Hamburg–Karlsruhe eingesetzt. Die Tickets können demnach bereits gebucht werden.

Zudem sollen an den größten Bahnhöfen mehr Mitarbeiter der Bahn dabei helfen, dass sich die Fahrgäste gleichmäßig auf den Bahnsteigen verteilen. Diese Mitarbeiter sollen Fahrgäste mit Gepäck auch beim Ein- und Aussteigen helfen.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein klettert auf 152,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein am Mittwoch weiter geringfügig auf 152,4 gestiegen. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle vom Abend hervor (Stand: 18.57 Uhr). Tags zuvor hatte die Zahl der neuen Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche noch 148,6 betragen, am Mittwoch vergangener Woche 152,2. Es wurden 928 Neuinfektionen registriert, nach 916 am Dienstag und 857 am Mittwoch vergangener Woche.

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit dem Beginn der Pandemie nahm den Angaben zufolge um 3 auf 1824 zu. 193 Patienten mit Covid-19 wurden im Krankenhaus behandelt, 7 weniger als am Vortag. 51 (-5) lagen demnach auf Intensivstationen, 32 (-4) dieser Schwerkranken mussten beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz kletterte am Mittwoch von 3,09 am Dienstag auf 3,50. Der Wert besagt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken kamen. Rund 92 100 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete Lübeck mit einem Wert von 222,4. Es folgen der Kreis Herzogtum Lauenburg (199,8) und der Kreis Stormarn (192,3). Am niedrigsten lag der Wert im Kreis Nordfriesland (93,9).