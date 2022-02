Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 8. Februar 2022:

Tierquälerei-Skandal um französischen Nationalspieler

Der französische Nationalspieler Kurt Zouma hat mit einem Video, in dem er als Tierquäler zu sehen ist, für Empörung gesorgt. Die Aufnahme zeigt den Verteidiger von West Ham United, wie er eine Katze hinfallen lässt, sie tritt und schlägt. Währenddessen ist Gelächter im Hintergrund zu hören.

West Ham äußerte sich in einem Statement nachdem das Video aufgetaucht war. „Wir verurteilen die Taten unseres Spielers, Kurt Zouma, in dem kursierenden Video uneingeschränkt“, hieß es in dem Schreiben. Der Verein habe mit dem 27-Jährigen gesprochen und kündigte an, sich mit dem Vorfall „intern zu beschäftigen“. West Ham stellte jedoch klar, „dass wir in keiner Weise Gewalt gegen Tiere billigen“.

Zouma veröffentlichte unterdessen ebenfalls ein Statement. „Ich möchte mich für meine Taten entschuldigen“, sagte er: „Es gibt keine Entschuldigungen für mein Verhalten, das ich ernsthaft bereue.“ Zouma versicherte, dass es „unseren beiden Katzen gut geht und sie vollkommen gesund sind“. Die Tiere würden von der Familie „geliebt und geschätzt“, bei seiner Tat habe es sich um einen „einzelnen Vorfall gehandelt, der nicht wieder vorkommen wird“.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Darmstadts Arslan wechselt in die Türkei

Ensar Arslan verlässt den Zweitligisten SV Darmstadt 98 und wechselt mit sofortiger Wirkung zum türkischen Zweitligisten Samsunspor. Dies teilten die Hessen am Dienstag mit.

Der 20 Jahre alte Arslan durchlief bei den Lilien alle Nachwuchsteams und gehörte seit 2019 dem Profikader an. Seither absolvierte der Offensivspieler jedoch nur fünf Pflichtspiele für den Tabellenführer.

FC Bayern spielt in Salzburg vor vollem Haus

Der deutsche Rekordmeister Bayern München wird in der kommenden Woche in einem vollbesetzten Stadion spielen. Für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions-League beim FC Salzburg (16. Februar, 21.00 Uhr/DAZN) wird es keine Personenobergrenze mehr geben.

Die österreichische Regierung hebt die Beschränkungen ab kommenden Sonnabend auf. Die Arena in Salzburg bietet 30.000 Plätze.

Offiziell: Ex-HSV-Trainer Thioune übernimmt Düsseldorf

Nun ist es offiziell: Fortuna Düsseldorf hat nach vier Niederlagen ohne eigenes Tor in Folge in der 2. Bundesliga die Zusammenarbeit mit Trainer Christian Preußer (38) erwartungsgemäß vorzeitig beendet und Daniel Thioune (47) als Nachfolger verpflichtet. Der frühere HSV-Coach erhält einen Vertrag bis 2023.

„Mit Daniel Thioune haben wir einen Trainer verpflichtet, der sehr viel Energie und Leidenschaft mitbringt. Er hat in seinen Stationen gezeigt, dass er für intensiven Fußball steht und auch schwierige Situationen meistern kann“, sagte Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs (65). Viele Fans der Fortuna waren zuletzt gegen Preußer auf die Barrikaden gegangen und hatten in einem offenen Brief schon vor dem Kiel-Spiel die Trennung vom Trainer gefordert.

Thioune bringt Jan Hoepner (40), der zuletzt die U17 von Bayer Leverkusen betreute, als Co-Trainer mit. Das Trainerteam wird durch den bereits im Januar verpflichteten Manfred Stefes komplettiert.

Rassismus: Chelsea zahlt Jugendspielern Entschädigung

Champions-League-Sieger FC Chelsea wird einer Gruppe früherer Jugendspieler nach rassistischen Übergriffen in den 1990er-Jahren Entschädigungen zahlen. Dies ist das Ergebnis eines Vergleichs zwischen dem Premier-League-Club und der Klägerseite, die in der Folge auf weitere gerichtliche Schritte verzichtete. Vier Spieler hatten den Club zuvor verklagt.

Die Spieler hatten Schadenersatz gefordert, weil sie im Alter von 14 bis 18 Jahren „einer Flut von schändlichen rassistischen Beschimpfungen ausgesetzt waren“.

Verantwortlich für die Übergriffe sollen zwei Jugendtrainer gewesen sein. Wie die BBC berichtet, sollen insgesamt acht Betroffene Schadenersatz erhalten. In einigen Fällen sollen sechsstellige Summen gezahlt werden.

FC Barcelona verkauft Stadionnamen an Streaming-Dienst

Der mit 1,3 Milliarden Euro verschuldete spanische FC Barcelona lässt anscheinend eine neue Geldquelle sprudeln. Medienberichten zufolge werden die Katalanen am Dienstag eine 280 Millionen Euro schwere Kooperation mit dem Audiostreaming-Anbieter Spotify bekannt geben.

Der Sponsorenvertrag über drei Jahre ab der kommenden Saison umfasst laut Radio Catalunya Trikotwerbung jeweils bei der ersten Mannschaft der Männer und Frauen sowie die Namensrechte für das legendäre Stadion Camp Nou.

Der FC Barcelona verkauft das Namensrecht des legendären Camp Nou offenbar an einen Streaming-Dienst.

Foto: Marc Graupera Aloma / imago images/ZUMA Wire

Zuletzt hatte der FC Barcelona seine Ausgaben für Spielergehälter drastisch reduziert, um die Vorgaben der Liga erfüllen zu können. Zugänge wie der spanische Nationalspieler Ferran Torres (Manchester City, Ablöse 55 Millionen Euro) konnten nicht gemeldet werden, ohne andere Profis von der Gehaltsliste zu streichen. Angeblich besteht bei Barca dennoch großes Interesse an Erling Haaland von Bundesligist Borussia Dortmund.

Köln weiter ohne Trainer Baumgart

Trainer Steffen Baumgart vom Bundesligisten 1. FC Köln hat sich nach seiner Corona-Infektion noch nicht offiziell freitesten können. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der 50-Jährige werde es im Laufe der Woche erneut versuchen, Baumgarts Ziel bleibe es, im Spiel bei RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) wieder auf der Bank zu sitzen.

Baumgart war am Mittwoch der vergangenen Woche positiv auf Corona getestet worden und musste daraufhin denn Heimsieg gegen den SC Freiburg (1:0) am Samstag von der heimischen Couch verfolgen. Ein Videomitschnitt aus dem Wohnzimmer des Trainers wurde zum Internet-Hit, „ich war viel in Bewegung und habe den Fernseher angeschrien“, sagte Baumgart später der Bild. Co-Trainer Andre Pawlak hatte ihn im Stadion vertreten.

Matthäus gratuliert Dortmund zu Süle

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht in der Verpflichtung von Bayern-Profi Niklas Süle ein starkes Statement des Bundesligisten Borussia Dortmund. „Ich kann dem BVB nur gratulieren. Ein super Transfer. Einen der besten deutschen Innenverteidiger ablösefrei vom FC Bayern wegzulotsen, ist großartig“, schrieb der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft in seiner Sky-Kolumne.

Süle wisse, wie man Titel gewinne: „Er bringt Erfahrung, Qualität und nach seinem Weggang von Bayern mit Sicherheit eine Menge Motivation mit“, schrieb Matthäus. „Er wird die schwache Dortmunder Defensiv-Zentrale stabilisieren und sie auf ein höheres Niveau heben. Gut gemacht, Dortmund.“

Der BVB hatte am Montag Süles überraschende Verpflichtung zur Saison 2022/23 bekannt gegeben. Der ablösefreie 26-Jährige erhält einen Vierjahresvertrag.

Ex-Schiedsrichterin Steinhaus-Webb verteidigt Zwayer

Die ehemalige deutsche Spitzen-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb hat den Umgang mit ihrem Ex-Kollegen Felix Zwayer scharf kritisiert. „Da schnürt es mir die Kehle zu. Das ist kein Umgang, den ich mir für unseren Profisport wünsche“, sagte die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin bei Sport1.

Es sei „nicht zu akzeptieren und tolerieren, dass ein Sportler aus unserer Mitte derart um sein Leben und um seine Familie fürchten muss und mit Polizeischutz aus dem Haus geht, weil er nicht weiß, was ihn an der nächsten Ecke erwartet“, sagte die 42-Jährige und betonte: „Wenn das unser Fußball ist, möchte ich nicht Teil dessen sein.“

Zwayer hatte sich nach der Aufregung um seine Rolle im Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (2:3) im Dezember entschieden, vorerst zu pausieren. Der 40 Jahre alte Berliner war nach der Partie in den sozialen Netzwerken stark angefeindet worden, später hatte er von einer Morddrohung berichtet. Zuletzt berichtete der „Kicker“, dass Zwayer sich entschieden habe, seine Karriere im Profifußball fortsetzen zu wollen.

3. Liga: Saarbrücken springt auf Rang drei

Der 1. FC Saarbrücken hat das Montagsspiel der 3. Liga gegen die Würzburger Kickers mit 2:1 (0:1) gewonnen und steht nun auf dem dritten Tabellenplatz. Würzburg hingegen ist nach dem elften Spiel in Serie ohne Sieg auf den letzten Platz abgerutscht.

Nach der frühen Führung der Kickers durch Andre Becker (2.) drehte Saarbrücken die Partie im zweiten Durchgang und darf sich nach dem Treffern von Manuel Zeitz (68.) und Sebastian Jacob (81.) weiterhin Hoffnungen auf die 2. Liga machen. Kurz vor Schluss sah der Würzburger Peter Kurzweg wegen einer Notbremse noch die Rote Karte (90.+2).

Italien will EM 2032 ausrichten

Nach mehr als einem halben Jahrhundert will Italiens Fußball-Verband (FIGC) 2032 wieder alleiniger Gastgeber einer EM-Endrunde sein. Die notwendige Absichtserklärung bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hat die FIGC nach eigenen Angaben bereits hinterlegt.

Schon vor wenigen Wochen hatte die FIGC sowohl für 2032 als auch schon für 2028 Interesse an der Rolle des EM-Gastgebers bestätigt. Allerdings erlauben die UEFA-Vorschriften trotz der geplanten Doppelvergabe der beiden Turniere nur die Bewerbung für eine Endrunde. Interessenten müssen bis 23. März eine Absichtserklärung hinterlegen. Bis April kommenden Jahres ist die offizielle Kandidatur einzureichen.

Vom Zuschlag für 2032 erhofft sich die FIGC eigenen Angaben zufolge eine Beschleunigung der Renovierung von italienischen Stadien. Derzeit werden die Arenen in Florenz, Cagliari, Bologna und Bari modernisiert. Die zum Großteil im Besitz der Gemeinden stehenden Stadien sind schon seit Jahren renovierungsbedürftig.

Niederlage gegen BVB II: Duisburg legt Protest ein

Drittligist MSV Duisburg hat beim Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes Einspruch gegen die Wertung der 1:3-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund II eingelegt. Wie der DFB dazu am Montag mitteilte, habe der MSV dies damit begründet, dass Dortmund in Kapitän Franz Pfanne einen Spieler eingesetzt habe, der nach Auffassung der Duisburger wegen der fünften Gelben Karte nicht spielberechtigt gewesen sei. Der MSV ist nach dem 25. Spieltag Tabellen-17. der 3. Liga mit 20 Mannschaften.

Das DFB-Sportgericht wird die Beteiligten nun zunächst um Stellungnahmen bitten und danach über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden, heißt es in der Mitteilung.

Den Fußball-Ticker von Montag können Sie hier nachlesen.