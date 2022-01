Berliner Stadtderby verliert das Quotenduell mit St. Pauli

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 20. Januar 2021:

TV-Quote: St. Pauli toppt Berlin-Derby

Die Übertragungen vom DFB-Pokal sind für die ARD weiter ein Quotengarant. 4,41 Millionen Menschen sahen am Mittwochabend den Union-Sieg im Berliner Derby gegen Hertha BSC und sorgten für einen Marktanteil von 16,2 Prozent.

Noch erfolgreicher war am Vortag die TV-Übertragung vom BVB-Aus gegen den Zweitligisten FC St. Pauli: 5,75 Millionen Zuschauer (19,9 Prozent) verzeichnete das Erste für das Achtelfinalspiel am Dienstagabend.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gladbach verleiht Hannes Wolf an Swansea

Borussia Mönchengladbach wird offenbar Hannes Wolf an den englischen Zweitligisten Swansea City ausleihen. Das berichten der „Kicker“ und die „Rheinische Post“. Der Österreicher war im Sommer 2020 als Wunschspieler des damaligen Trainers Marco Rose für knapp zehn Millionen Euro verpflichtet worden. Unter Nachfolger Adi Hütter spielt der Offensivspieler aber keine Rolle mehr. Sportchef Max Eberl hatte zuletzt bereits angedeutet, dass sich bei Wolf in den nächsten Tagen etwas ereignen könne.

Jonker spricht über Ex-Club Wolfsburg

Der ehemalige Wolfsburg-Trainer Andries Jonker fühlt mit dem Bundesligisten im Abstiegskampf mit. „Natürlich tut es weh als Trainer und es tut mir leid, dass der VfL nur ein Punkt aus neun Spielen geholt hat“, sagte Jonker dem Portal Sportbuzzer. Der Tabellen-14. ist drei Punkte vom Relegationsrang entfernt und wartet seit Anfang November auf einen Sieg in der Liga.

„Ich kenne die Situation aus eigener Erfahrung“, sagt Jonker, „dann gibt’s im Umfeld des Vereins Unruhe. Man will in Wolfsburg einfach keinen Abstiegsfußball sehen.“ Woran die Krise genau liege, sei laut Jonker aus der Ferne schwer zu beurteilen. Der Niederländer hatte den VfL 2017 in der Relegation vor dem Abstieg in die 2. Liga bewahrt.

Hoffenheim vor Verpflichtung von US-Talent

Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim steht vor der Verpflichtung des US-Talents Justin Che. Der 18-Jährige soll nach Angaben des „Kicker“ zunächst bis 2023 vom FC Dallas ausgeliehen werden. Danach soll es eine Kaufoption geben. Che war in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits an den FC Bayern München ausgeliehen worden und hatte in der zweiten Mannschaft acht Drittliga-Spiele bestritten.

Wirtz profitiert von seiner Schwester

Jung-Nationalspieler Florian Wirtz gehört schon mit 18 Jahren zu den prägenden Figuren der Bundesliga – und hat das auch seiner großen Schwester zu verdanken. „Das fängt schon damit an, dass wir früher auf engstem Raum im Wohnzimmer gespielt und gekämpft haben“, sagte er im Doppel-Interview mit Juliane Wirtz (20) dem Magazin 11Freunde: „Dadurch haben wir früh eine gewisse Zweikampfhärte bekommen.“

Wie Florian hat auch Juliane Wirtz es mittlerweile zu Bayer Leverkusen in die Bundesliga geschafft, der kleine Bruder diente dabei durchaus als Vorbild. „Die Fähigkeiten meines Bruders waren oft ein Anreiz für mich“, sagte sie: „Wenn ich mit meinem Vater eine Extraeinheit absolviert habe, hat er hin und wieder gesagt: “Dies oder jenes macht der Flori schon gut. Probier' mal, ob du das auch schaffst.„

Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen zwischen dem Frauen- und Männerfußball sind aus Sicht von Florian Wirtz noch gewaltig. „Natürlich würde ich mir wünschen, dass meine Schwester unter den gleichen Bedingungen Fußball spielen kann wie ich“, sagte er, „aber das ist noch ein weiter Weg.“

Hoeneß lobt Nagelsmann: „Ich bin verwundert“

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Trainer Julian Nagelsmann (34) in den höchsten Tönen gelobt. „Wir haben eine gute Mannschaft und einen sehr guten Trainer. Ich bin immer wieder verwundert, dass so ein junger Bursche schon so eine Reife hat und so über den Tellerrand hinausschaut“, sagte Hoeneß im Interview mit der Abendzeitung: „Da können wir uns alle glücklich schätzen, dass wir ihn haben.“