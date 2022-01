Labbadias Italien-Traum nach Gespräch mit Ex-HSVer geplatzt

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 19. Januar 2021:

Dresden-Ikone „Dixie“ Dörner ist tot

Dynamo Dresden trauert um seine Clubikone Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner. Der Rekordspieler und Ehrenspielführer des Zweitligisten verstarb in der Nacht zu Mittwoch nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren. Das teilte Dynamo auf seiner Internetseite mit. „Lieber “Dixie', Du wirst uns unendlich fehlen und dennoch immer mit uns sein„, schrieb der Club: “Ruhe in Frieden!“ Lesen Sie hier mehr zum Tod von Dixie Dörner.

Norwegen trauert um Nils Arne Eggen

Der norwegische Fußball trauert um Nils Arne Eggen. Der langjährige Erfolgstrainer von Rosenborg Trondheim starb in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 80 Jahren.

Eggen wurde als Coach 15-mal norwegischer Meister, 14-mal mit Rosenborg, das er an der Spitze des Landes und international etablierte. Der Klub setzte dem Mann, der in der Champions League Real Madrid und den AC Mailand bezwang, 2019 vor dem Lerkendal-Stadion ein Denkmal.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Labbadia: Genua-Verhandlungen gescheitert

Nach dem Rauswurf von Trainer Andrej Schewtschenko sind die Verhandlungen zwischen dem italienischen Erstligisten FC Genua und dem ehemaligen HSV-Coach Bruno Labbadia gescheitert. Laut Gazzetta dello Sport soll sich der 55-Jährige nicht mit Genuas Sportdirektor und ehemaligem Hamburger Chefscout Johannes Spors (2018/19) über die Perspektiven für den Club und den Erwerb neuer Spieler geeinigt haben.

Labbadia wurde seit Tagen als Nachfolger des am Sonnabend entlassenen Schewtschenko gehandelt und hätte am Dienstag in die norditalienische Stadt kommen sollen. Grund für Labbadias Rückzieher könnten unterschiedliche Ansichten beim Kauf neuer Spieler gewesen sein, berichtete der Sender Rai Sport. Der frühere ukrainische Weltklassestürmer Schewtschenko hatte in elf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt. Genua liegt mit zwölf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz der Serie A.

Nun denkt Genua laut Medien an eine Rückkehr früherer Trainer. Zur Wahl stünden Ex-Coach Rolando Maran, hieß es beim Sender Sky Sport Italia. Der 58-Jährige hatte die Mannschaft von August bis Dezember 2020 trainiert. Eine weitere Option könnte Marans Vorgänger bei CFC Genua, Davide Nicola, sein. Seit der Trennung von Schewtschenko wird die Mannschaft interimsweise von U17-Coach Abdoulay Konko betreut.

Drei Spiele Sperre für Düsseldorfs Peterson

Stürmer Kristoffer Peterson vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist vom DFB-Sportgericht nach seinem Platzverweis beim 0:3 bei Werder Bremen für drei Spiele gesperrt worden. Peterson war in der 58. Minute von Schiedsrichter Tobias Reichel (Stuttgart) des Feldes verwiesen worden.

WM in Katar: Erste Tickets im Verkauf

Zehn Monate vor dem WM-Eröffnungsspiel in Katar hat die Fifa die erste Verkaufsphase für die Eintrittskarten gestartet. Bis zum 8. Februar (11 Uhr) können sich Interessenten um Tickets bewerben. Sollte es mehr Anfragen als Karten geben, kommt es zu einer Verlosung. Fans sollen dann bis zum 8. März erfahren, ob sie zum Zuge gekommen sind. Die WM-Endrunde mit 32 Mannschaften dauert vom 21. November bis zum 18. Dezember.

In der ersten Verkaufsphase können nicht nur Karten für einzelne Partien vom Eröffnungsspiel bis zum Finale bestellt werden, sondern auch Ticketserien, mit denen alle Begegnungen einer Mannschaft ab der Vorrunde verfolgt werden können. Neu ist dank der kurzen Entfernungen im Gastgeberland eine Kartenserie für vier Spiele an aufeinanderfolgenden Tagen in vier Stadien. Auch Karten für Menschen mit Behinderung und/oder eingeschränkter Mobilität werden angeboten.

Vor der Auslosung der Vorrundengruppen am 1. April soll es – solange der Vorrat reicht – eine zweite Verkaufsphase geben, Einzelheiten will die Fifa später mitteilen. Nach der Auslosung folgen weitere Verkaufsphasen, dann werde es auch Karten für Zuschauer geben, die bei den anderen Fans ihrer Mannschaft sitzen wollten, hieß es. Zudem werden sogenannte bedingte Fantickets angeboten, mit denen Zuschauer einen Sitzplatz für mögliche Begegnungen ihres Teams in der K.o.-Phase einschließlich des Finales reservieren könnten.

Darmstadts Karic positiv auf Corona getestet

Linksverteidiger Emir Karic vom Zweitligisten Darmstadt 98 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Österreicher hatte sich wegen Symptomen am trainingsfreien Dienstag einem zusätzlichen PCR-Test unterzogen, dabei wurde der Verdacht einer Infektion nach Vereinsangaben bestätigt. Karic wird den Lilien damit mindestens im Auswärtsspiel am Sonnabend (13.30 Uhr/Sky) beim Schlusslicht FC Ingolstadt fehlen.

Manager verärgert über Corona-Maßnahmen

Mehrere Bundesliga-Manager haben die aktuellen Corona-Maßnahmen kritisiert und mehr Zuschauer in den Stadien gefordert. Dass zum Teil nur 500 bis 750 Fans bei einem Spiel erlaubt sind, sei „völlig unverhältnismäßig gegenüber Sport und Kultur. 750 Zuschauer in einem 50.000er Stadion hat nichts mit sinnvollem Infektionsschutz zu tun“, wird Eckhard Sauren, Vize-Präsident des 1. FC Köln, vom Nachrichtenportal „The Pioneer“ zitiert.

Die Stadien seien keine Infektionsherde, betonte Sauren und mahnte: „Wir haben früh für 2G geworben und Akzeptanz gefördert und jetzt verlieren wir aufgrund dieser Symbolpolitik 1,7 Millionen Euro in jedem Spiel mit 750 Zuschauern.“

Auch Thomas Hitzlsperger, der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, äußerte sein Unverständnis. „Alle vorliegenden Daten zeigen, dass Fußballstadien unter 2G-Bedingungen und unter Beachtung der mit den zuständigen Behörden ausgearbeiteten Auflagen und Konzepten keine Infektionsherde sind“, sagte der frühere Profi und Nationalspieler.

Die Corona-Verordnungen ignorierten die Fakten und stellten den organisierten Sport vor fast unlösbare Herausforderungen: finanziell, organisatorisch und emotional, meinte Hitzlsperger: „Unsere Fans fehlen uns. Das Geschäftsmodell Profifußball kann auf Dauer gerade für Traditionsvereine ohne Zuschauer nicht funktionieren.“

Die Zuschauerregeln sind in Deutschland uneinheitlich. Während beim Drittligisten in Magdeburg 15 000 Zuschauer ins Stadion kommen dürfen, sind in Mönchengladbach, Düsseldorf oder Köln nur 750 Fans erlaubt.

FCK überreicht Spende an Flutopfer

Fans und Vorstand des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern haben der Flutopferhilfe Rheinland-Pfalz eine Spende von 42.000 Euro übergeben. Unmittelbar nach der Hochwasserkatastrophe im Sommer vergangenen Jahres hatten Verein und Fanbeirat eine Sammlung ins Leben gerufen.

„Im Namen der Landesregierung danke ich dem 1. FC Kaiserslautern und seinen Fans herzlich für die großzügige Spende zugunsten der Flut-Betroffenen in Rheinland-Pfalz“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD): „Die Lauterer demonstrieren damit diesen unerschütterlichen Zusammenhalt, den wir seit der furchtbaren Flutkatastrophe vielfach erleben dürfen.“

Tuchel nach Rückschlag: „Wo fahren wir hin?“

Der frisch gekürte Welttrainer Thomas Tuchel hat nach dem nächsten Punktverlust des FC Chelsea in der Premier League eine große Müdigkeit eingestanden – auch bei sich selbst. Nach dem 1:1 am Dienstagabend bei Brighton & Hove Albion sagte Tuchel dem britischen Sender BBC: „Ich merke es selbst. Manchmal sitzt du im Bus und denkst: Wo fahren wir hin?“, erzählte der 48-Jährige. „Du musst dich neu konzentrieren und überlegen, wo wir hinfahren, wann wir da sind, um wie viel Uhr wir spielen und wann die nächste Sitzung ist.“

Durch den Punktverlust hat der FC Chelsea als Tabellendritter der Premier League nun schon zwölf Zähler Rückstand auf den überlegenen Spitzenreiter Manchester City. Der am Montagabend als Welttrainer ausgezeichnete Tuchel zeigte angesichts des dicht getakteten Spielplans Verständnis für die fehlende körperliche und geistige Frische bei seinen Spielern.

„Wir haben damit zu kämpfen“, sagte Tuchel. „So geht das seit November. Wir sind das Team, das spielt und spielt und spielt, und das merkst du natürlich. Deswegen müssen wir den Stecker ziehen und die Batterien aufladen“, erklärte der frühere Bundesliga-Coach. Er gab seiner Mannschaft zwei Tage frei, damit sie mit „Hunger und Freude“ zurückkomme. „Wir sehen müde aus, weil wir müde sind“, räumte er ein.

Der Champions-League-Sieger trifft am Sonntag in einem Londoner Stadtduell auf Tottenham Hotspur. Es wird seit Anfang November bereits das 21. Pflichtspiel für Chelsea sein. Eine weitere freie Woche werde es in der folgenden Spielpause geben, die im internationalen Rahmenkalender vorgesehen ist, kündigte Tuchel an, der seit knapp einem Jahr Chelsea-Trainer ist.

Welttrainer Tuchel: "Unglaublich, surreal" Welttrainer Tuchel: "Unglaublich, surreal"

Augsburgs Pepi will in die Champions League

Rekord-Neuzugang Ricardo Pepi will mit dem FC Augsburg hoch hinaus. „Ich habe einen Traum: Ich möchte mit Augsburg in der Champions League spielen“, sagte das 18 Jahre alte Sturm-Talent im Interview mit der Sport Bild: „Das hört sich vielleicht aktuell verrückt an, aber das ist mein Ziel. Ich hatte immer große Träume. Und nur so konnte ich vorankommen.“

Deshalb nimmt sich der junge US-Amerikaner auch keinen Geringeren als den Weltfußballer zum Vorbild. „Ich sehe zu Robert Lewandowski auf. Auf dieses Level will ich kommen, daran arbeite ich jeden Tag“, sagte Pepi.

Die enorm hohe Ablöse von bis zu 17,5 Millionen Euro, die Augsburg an den FC Dallas zahlt, bedeutet für Pepi angeblich keinen zusätzlichen Druck. „Ich war nicht derjenige, der diesen Preis aufgerufen hat“, sagte er: „Ich fühle überhaupt keinen Druck, ehrlich. Ich mache nur, was ich am besten kann.“

Zorc äußert sich zu Morddrohung gegen Zwayer

Für Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc entsprechen die Beleidigungen gegen Schiedsrichter Felix Zwayer „leider im Moment dem Zeitgeist“. Es sei zuletzt „auch bei Politikern und sogar bei Virologen“ zu sehen gewesen, „die einfach nur ihre wissenschaftliche Meinung abgegeben haben, die dann vielleicht einigen Menschen nicht passt“, sagte Zorc am Dienstagabend beim Pay-TV-Sender Sky angesprochen auf die Berichte von Zwayer über Anfeindungen nach seiner umstrittenen Rolle im Spitzenspiel des BVB gegen den FC Bayern (2:3) im vergangenen Dezember.

Das Internet sei „ein anonymes Forum, das einen Raum für solche Meinungsäußerungen und idiotischen Beschimpfungen gibt“, sagte Zorc. Er äußerte zudem, dass Morddrohungen „in keinster Weise zu tolerieren oder zu rechtfertigen“ seien. Zwayer hatte berichtet, dass er zahlreiche Hass-Nachrichten erhalten und ihm die Berliner Polizei geschrieben habe, „dass eine Morddrohung gegen mich im Internet existiert“.

Der Schiedsrichter ist im Moment nicht aktiv, er war nach dem Topspiel von den Dortmunder stark kritisiert worden. Besonders hart hatte BVB-Jungstar Jude Bellingham den 40-Jährigen verbal attackiert. Der Engländer hatte Zwayer in Anspielung auf den 17 Jahre alten Skandal um Robert Hoyzer indirekt Bestechlichkeit vorgeworfen.

„Wir haben damals unsere Enttäuschung über die Leistung von Felix Zwayer zum Ausdruck gebracht“, sagte Zorc, der keinen Sinn in einem Gespräch zwischen Zwayer und Bellingham sieht. „Was soll der 18-jährige Jude Bellingham in solch einem Gespräch äußern“, fragte Zorc. „Aber wir als Borussia Dortmund würden immer für ein Gespräch bereitstehen, das ist doch klar.“

Zwayer berichtet von Drohungen: "Schwer, damit umzugehen" Zwayer berichtet von Drohungen: "Schwer, damit umzugehen"