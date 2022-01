Ex-HSV-Liebling Lewis Holtby hat Corona

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 6. Januar 2021:

Macron bejubelt Mbappés Engagement

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat eine Lobeshymne auf Kylian Mbappé als bodenständigen Fußball-Superstar angestimmt. Der 23 Jahre alte Weltmeister von Paris St. Germain verkörpere trotz großer Berühmtheit „eine Gelassenheit, einen ruhigen Ehrgeiz, den Blick zu den Sternen, aber den Kopf auf den Schultern“, schrieb Macron in einem Beitrag für L'Equipe, die den Angreifer zu Frankreichs einflussreichstem Fußballer des Jahres kürte.

Macron würdigte Mbappés Ehrgeiz und Fairplay als Sportler, aber auch den Einsatz bei sozialen Themen wie für Impfungen und gegen Gewalt. „Er hat sich für das Risiko des Engagements entschieden. Kylian Mbappé hat ein seltenes Bewusstsein für seine Rolle, das Gewicht seiner Worte und die Kraft seiner Taten“, fügte der Präsident hinzu: „Er hat die Qualitäten der Größten bewiesen: Klarheit, Mut, Widerstandskraft“.

Er wünsche sich, dass der Nationalstürmer „weiterhin das Publikum mit seinen jubelnden Gesten, brillanten Pässen und magischen Toren verzaubert“. Einer Sache, so Macron, sei er sich sicher: „Er wird uns auch weiterhin in Erstaunen versetzen.“

Hoeneß: „Hoffe, der Wettbewerb bleibt fair“

Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß blendet die Corona-Sorgen vor dem Rückrundenstart aus. „Mein Einfluss ist null. Ich kann nur das beeinflussen, was hier passiert. Wir hoffen, dass solche Fälle wie bei Bayern nicht so häufig entstehen und der Wettbewerb fair bleibt“, sagte der 39-Jährige vor dem Spiel am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg.

Bei den TSG-Profis seien angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage „die Sinne geschärft“ worden. „Wichtig ist eine Sensibilisierung. Die Jungs bekommen es eindrücklich jeden Tag selbst mit, was da abgeht“, sagte Hoeneß. Die Kraichgauer haben in Ermin Bicakcic derzeit einen positiv auf das Coronavirus getesteten Spieler in ihren Reihen.

Gegen Augsburg will Hoeneß an die starken Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen. „Wir haben den Akku aufgeladen, die Pause hat uns gut getan. Die Jungs haben wieder richtig Lust“, sagte der Coach des Tabellenfünften: „Wir wollen mit einem Heimsieg reinkommen in das Jahr.“

Bayern trainieren – Spiel findet wohl statt

Trainer Julian Nagelsmann hat mit dem durch neun Corona-Fälle arg dezimierten Kader des FC Bayern am Donnerstag in München die Vorbereitung auf den Bundesliga-Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach fortgesetzt. Der TV-Sender Sky zeigte, wie die Profis um den am Tag zuvor noch wegen Rückenproblemen pausierenden Nationalverteidiger Niklas Süle zum nicht-öffentlichen Abschlusstraining hinter dem Sichtschutz verschwanden.

Der Münchner Rumpfkader musste damit zumindest nicht komplett in Quarantäne, nachdem die Bayern am Mittwoch den positiven Test von Abwehrspieler Alphonso Davies bekanntgegeben hatten. Der Kanadier hatte vormittags noch mit den Kollegen auf dem Platz trainiert. Die Bayern stehen in ständigem Austausch mit dem Gesundheitsamt.

Stand jetzt dürfte die Partie am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Dazn) in der zuschauerlosen Allianz Arena damit stattfinden (siehe auch diesen Eintrag). Der Münchner Profi-Kader wird wohl mit mehreren Nachwuchsakteuren aufgefüllt, die beim Abschlusstraining dabei waren. Nationalspieler Leon Goretzka trainierte nach Patellasehnenproblemen erneut nur individuell.

Auch verletzte Profis werden laut Bundesliga-Spielordnung zu den verfügbaren Akteuren gezählt. Die Bayern erreichen offenbar die nötige Zahl von 15. Für weitere Aufklärung könnte Nagelsmann in seiner Pressekonferenz am Donnerstagmittag (13.30 Uhr) sorgen.

Leistungsträger Klaas verlässt Osnabrück

Osnabrücks Mittelfeldspieler Sebastian Klaas wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern. „Nach der Rückkehr aus dem kurzen Winterurlaub hat uns Sebastian über seine Entscheidung informiert, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen, um sich anderswo einer neuen Herausforderung zu stellen“, teilte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh am Donnerstag mit.

Der 23-jährige Klaas war 2011 vom Ibbenbürener SV ins Nachwuchsleistungszentrum des Drittligisten gewechselt. In dieser Saison kam er in der Liga auf 19 Einsätze, in denen er vier Tore schoss und zwei Vorlagen beisteuerte. Der VfL belegt derzeit Platz neun in der Tabelle und empfängt am 15. Januar (14.00 Uhr/Magenta Sport) den 1. FC Saarbrücken.

Kiel: Holtby dritter Corona-Fall

Holstein Kiels Mittelfeldspieler Lewis Holtby (31) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. „Er hatte keinen Kontakt zur Mannschaft und befindet sich in häuslicher Isolation“, teilte der Tabellenzwölfte der Zweiten Bundesliga am Donnerstag mit.

Der ehemalige HSV-Profi Holtby ist damit nach Fabian Reese und Phil Neumann der dritte positive Corona-Fall bei den Störchen, die am 16. Januar bei Schalke 04 ins neue Jahr starten.

Aubameyang positiv auf Corona getestet

Der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies meldete die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Neben Aubameyang wurde auch dessen Nationalmannschaftskollege Mario Lemina (OGC Nizza) positiv getestet. Die gabunische Mannschaft bereitet sich in Kamerun gerade auf den Afrika-Cup vor.

Arsenal-Star Aubameyang, Lemina und Assistenztrainer Yala Anicet seien am Donnerstagmorgen bei einem Antigentest positiv getestet worden. „Sie haben einen PCR-Test durchgeführt und befinden sich derzeit in ihrem Hotel isoliert“, sagte der gabunische Nationaltrainer Patrice Neveu gegenüber AFP. Die Infizierten hätten „keine Symptome“. Das Ergebnis eines PCR-Tests zur Bestätigung steht noch aus.

VfL Bochum holt Niederländer Locadia

Bundesligist VfL Bochum hat den niederländischen Stürmer Jürgen Locadia verpflichtet. Der 28-Jährige kommt ablösefrei vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion und unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer. Das teilte der VfL am Donnerstag mit. Den Bochumern fehlt nach wie vor Angreifer Simon Zoller, der im September einen Kreuzbandriss erlitten hatte.

Locadia, der einst für PSV Eindhoven in der Champions League spielte, war in der Saison 2019/2020 bereits ein halbes Jahr bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga aktiv. In der Premier League konnte sich Locadia nach seinem Wechsel 2018 aus Eindhoven für knapp gut 15 Millionen Euro nicht durchsetzen.

Eriksen erzählt, was er im Rettungswagen dachte

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen hat seine Fußballkarriere unmittelbar nach seinem Zusammenbruch bei der EM kurzzeitig abgeschrieben. „Im Rettungswagen dachte ich: Behaltet meine Schuhe. Es ist vorbei. Ich werde keinen Fußball mehr spielen“, sagte der 29-Jährige in seinem ersten Interview seit dem Vorfall im Sommer, von dem der dänische Rundfunksender DR am Donnerstag die vollständige Fassung online stellte. Dasselbe habe er im Anschluss auch zu seiner Verlobten Sabrina gesagt.

Bei diesem Gedanken blieb es jedoch nicht, wie Ausschnitte des insgesamt knapp halbstündigen Interviews bereits in den vergangenen Tagen gezeigt hatten: Eriksen sagte, sein Ziel sei es, bei der WM in Katar dabei zu sein. „Es ist ein Ziel, ein Traum. Ob ich dann nominiert werde, ist eine andere Sache. Aber es ist mein Traum zurückzukommen.“ Körperlich sei er in wieder in Topform.

Eriksen war am 12. Juni 2021 während des EM-Gruppenspiels zwischen Dänemark und Finnland in Kopenhagen auf dem Rasen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Vor dem Spiel sei alles wie üblich gewesen, erinnerte er sich in dem Interview. „Ich habe mich richtig gut gefühlt.“ Anzeichen, dass es ihm in irgendeiner Weise schlecht gehe, habe es nicht gegeben. Nach einem Einwurf seines Teamkollegen Joakim Mæhle habe er etwas Krampfartiges in der Wade gespürt - dann sei er plötzlich weg gewesen. Eriksen ist nach dem Zusammenbruch ein Defibrillator eingesetzt worden. Dieser erkennt Herzrhythmusstörungen und löst im Notfall Schocks aus.

Angst vor einem erneuten Vorfall habe er nicht im Geringsten - und auch die Leute könnten sich von dem Gedanken verabschieden, dass er wieder umfalle, sagte der Mittelfeldspieler. „Das ist nicht der Plan.“ Er wolle in die Nationalmannschaft zurückkehren und dabei auch beweisen, dass solch ein Zusammenbruch nicht erneut passieren werde.

Söder für Verschiebung von Rückrundenstart

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich angesichts der vielen Corona-Fälle beim FC Bayern für eine Verschiebung des für Freitag geplanten Rückrundenauftakts gegen Borussia Mönchengladbach ausgesprochen (siehe auch diesen Eintrag). „Ich fände es besser, das würde verschoben“, sagte Söder dem TV-Sender Bild.

Seiner Einschätzung nach als Fußball-Fan wäre es „nicht wettbewerbsfair“, wenn die Begegnung wie geplant stattfinden würde. „Wir werden erleben, dass es bei anderen Mannschaften auch so sein kann. Und deswegen wäre es besser, das würde verschoben werden.“

Die Münchner haben erhebliche personelle Probleme. Bis Mittwochnachmittag waren im Profi-Kader des Bundesliga-Herbstmeisters neun Corona-Fälle bekannt. Das Eröffnungsspiel der Rückrunde gegen Mönchengladbach an diesem Freitag in München steht damit auf der Kippe.

Leipzig-Talent Wosz vor Leihe

Top-Talent Joscha Wosz möchte RB Leipzig im Winter auf Leihbasis verlassen. „Joscha möchte auf jeden Fall spielen“, sagte sein Vater Zbigniew Wosz der „Mitteldeutschen Zeitung“. So gebe es derzeit ernsthaftes Interesse eines europäischen Erstligisten, Gespräche laufen mit deutschen Teams aus der zweiten und dritten Liga. Ein Wechsel zur New Yorker RB-Filiale kam nicht zustande.

Der 19 Jahre alte Neffe von Ex-Nationalspieler Dariusz Wosz hofft zudem, bei Trainer Domenico Tedesco Chancen zu erhalten, wie er sie in der Vorsaison bei Julian Nagelsmann bekommen hatte. „Wir hoffen, dass RB die Absprachen erfüllen kann, die wir getroffen haben, als wir vor einem Jahr den Vertrag unterschrieben haben“, sagte Zbigniew Wosz.

Sein Sohn soll in Leipzig Spielpraxis bekommen oder sich bei einem Leihclub entwickeln können. Unter Nagelsmann war der Mittelfeldspieler zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga gekommen und einem im DFB-Pokal. In der aktuellen Spielzeit stand Wosz lediglich neunmal ohne Einsatz im Kader.

Bielefeld: Castro-Debüt gegen Freiburg?

Ex-Nationalspieler Gonzalo Castro könnte bereits am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) bei der Partie beim SC Freiburg für Arminia Bielefeld zum Einsatz kommen. Das bestätigte Frank Kramer am Donnerstag. „Er ist bei uns immer eine Option für den Kader und für Spielminuten“, sagte der Bielefelder Trainer: „Dafür haben wir ihn geholt, dass er sofort mithelfen kann.“

Bielefeld hatte Castro kurz vor Weihnachten verpflichtet. Im Sommer war der Vertrag des 34-Jährigen beim Ligakonkurrenten VfB Stuttgart ausgelaufen, seitdem war Castro vereinslos. Kramer bestätigte, dass sich Castro „erst einmal wieder an die Intensität gewöhnen“ musste, der Mittelfeldspieler sei bei seinem neuen Verein aber „schnell angekommen“ und mittlerweile einsatzbereit.

Kramer lobte Freiburg zudem als „homogene und gewachsene Mannschaft“, die „eine beeindruckende Saison spielt“. Der 49-Jährige betonte: „Freiburg steht an dritter Stelle, und das auch zu Recht.“

Um in Freiburg zu bestehen, brauche es viel Leidenschaft. „Wir hatten einen guten Geist und eine gute Energie in den Trainingseinheiten, die waren schon richtig lebhaft“, sagte Kramer: „Am Samstag um 15.30 Uhr müssen wir voll da sein, an diese Intensität müssen wir uns jetzt schon heranrobben.“

Briten und Iren wollen die EM 2028

Großbritannien und Irland streben einem Medienbericht zufolge eine Bewerbung um die EM 2028 an. Im Gegenzug wollen die vier britischen (England, Wales, Schottland, Nordirland) und der irische Verband ihre Überlegungen für eine Bewerbung um die WM 2030 verwerfen, wie die „Times“ am Donnerstag berichtete.

Die Zeitung führt als Grund dafür die Sorge der Verantwortlichen an, bei der WM-Vergabe durch die Fifa aus sportpolitischen Gründen zu unterliegen. An der Ausrichtung der WM-Endrunde 2030 sind mehrere Nationen interessiert, darunter Portugal gemeinsam mit Spanien, ein Verbund aus Uruguay, Argentinien, Paraguay und Chile sowie wohl auch China.

Die Uefa hatte zuletzt beschlossen, die EM 2028 und 2032 gleichzeitig vergeben zu wollen. Bis zum kommenden März sollen Bewerbungen möglich sein. Eine Entscheidung könnte – je nach Anzahl der Bewerber – im September 2023 fallen. Die Europameisterschafts-Endrunde 2024 wird von Deutschland ausgerichtet.

Herthas Piatek vor Wechsel nach Florenz

Krzysztof Piatek steht Medienberichten zufolge vor dem Abschied bei Hertha BSC und der Rückkehr nach Italien. Laut der „Gazzetta dello Sport“ und des Senders Sky Sport Italia, soll der Angreifer noch an diesem Donnerstag bei der AC Florenz den notwendigen Medizincheck absolvieren. Er soll zunächst auf Leihbasis in die Serie A zurückkehren mit einer Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. Hertha, Florenz und der Profi sollen sich einig sein.

Piatek war vor zwei Jahren noch unter dem damaligen Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann in die deutsche Hauptstadt gewechselt. 24 Millionen Euro hatte der Berliner Fußball-Bundesligist für den 26 Jahre alten polnischen Stürmer dem Traditionsclub AC Mailand bezahlt. Zu Beginn dieser Saison war der Mittelstürmer wegen einer Knöchelfraktur zunächst ausgefallen, er kam zuletzt auch nicht über eine Ersatzrolle hinaus. Sein Vertrag bei Hertha soll bis Ende Juni 2025 gültig sein.

Paderborn zur Saison-Vorbereitung in die USA

Zur Vorbereitung auf die Saison 2022/2023 reist Zweitligist SC Paderborn in die Vereinigten Staaten. Während des Aufenthalts werden die Paderborner zwei Testspiele durchführen, teilte der Verein mit.

Als erster Zweitligist sollen die Ostwestfalen in einem Testspiel gegen ein Team der Major League Soccer (MLS) antreten. Für den 11. Juni 2022 ist die Begegnung beim Minnesota United FC geplant. „Wir freuen uns sehr über den Aufenthalt in den USA und sind sicher, dass wir vor Ort optimale Rahmenbedingungen zur Vorbereitung auf die kommende Spielzeit vorfinden“, sagte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.

Copa del Rey: Barça und Real im Achtelfinale

Titelverteidiger FC Barcelona hat bei der Rückkehr von Dani Alves mit Mühe das Achtelfinale des spanischen Pokals erreicht. Nach Halbzeit-Rückstand gewannen die Katalanen am Mittwochabend beim wehrhaften Drittligisten Linares Deportivo noch 2:1 (0:1). Real Madrid zog durch ein 3:1 (1:1) beim Drittligisten CD Alcoyano ebenfalls in die nächste Runde ein.

Für Barça drehten Ousmane Dembele (63.) und Ferran Jutgla Blanc (69.) das Spiel. Der brasilianische Routinier Alves (38) stand erstmals nach seiner erneuten Verpflichtung in einem Pflichtspiel in der Startaufstellung.

Havertz trifft für Chelsea gegen Tottenham

Teammanager Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea das Halbfinal-Hinspiel des englischen Liga-Pokals gewonnen. Die Blues besiegten am Mittwochabend auch dank eines Treffers von Nationalspieler Kai Havertz den Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur mit 2:0 (2:0) und haben damit gute Chancen, das Endspiel zum ersten Mal seit der Saison 2014/15 zu erreichen. Das Rückspiel findet kommenden Mittwoch statt.

Vor dem Spiel gab es dagegen schlechte Nachrichten für Chelsea. Wie Tuchel in einem Interview bekannt gab, wurden Mittelfeldspieler N'Golo Kante und Verteidiger Thiago Silva am Morgen positiv auf das Coronavirus getestet. Beide Spieler befinden sich in Isolation.

Im Spiel erzielte Havertz das 1:0 bereits in der fünften Spielminute. Ein Eigentor von Ben Davies (34.) erhöhte die Führung für den FC Chelsea, bei dem Stürmerstar Romelu Lukaku nach seinem Skandalinterview und der folgenden Begnadigung wieder in der Startelf stand.

Vergangene Woche hatte Tuchel den Belgier aufgrund umstrittener Aussagen noch aus dem Kader für das Liga-Spiel gegen den FC Liverpool (2:2) gestrichen. Mittlerweile hat Lukaku für seine Aussagen um Entschuldigung gebeten.