Hamburger Boxer hat die Chance auf einen WM-Platz

Hamburg. Der kasachische Schwergewichtsprofi Schan Kossobutski vom Universum-Stall aus Hamburg kann sich berechtigte Hoffnungen machen, 2022 eine WM-Chance zu erhalten. Der 33-Jährige hätte im Frühjahr gegen den in Schottland lebenden Kongolesen Martin Bakole (28) um dessen WBC-International-Titel kämpfen sollen.

Manager Ahmet Öner, bei Universum für das Auslandsgeschäft zuständig, hatte mit Bakoles Promoter MTK einen Deal ausgehandelt und dem Titelverteidiger 300.000 Euro Kampfbörse geboten.

Hamburger Boxer Kossobutski gilt als gefährlich

Nun jedoch hat sich Bakole dazu entschieden, eine Offerte von 2016-Olympiasieger Tony Yoka (28/Frankreich) anzunehmen, die ihm nicht nur 100.000 Euro mehr Börse einbringt, sondern nach Meinung vieler Experten auch den einfacheren Kampf. Kossobutski gilt angesichts seiner starken technischen Ausbildung und seiner Schlaghärte als sehr gefährlicher Kontrahent.

Durch Bakoles Verzicht auf die Pflichtverteidigung seines WBC-International-Titels wird dieser allerdings vakant, so dass Kossobutski, der in 17 Profikämpfen unbesiegt ist und bislang den nachrangigen WBC-Silver-International-Titel hielt, im Februar auf einer Universum-Gala in der Wilhelmsburger edel-optics.de Arena gegen einen noch nicht benannten Gegner um Bakoles Titel kämpfen darf. Der Sieger dieses Duells soll dann zum Jahresende 2022 hin die Chance erhalten, den WBC-Champion herauszufordern.

Weiterer Universum-Boxer tritt für Silver-Titel an

Diesen Titel hält aktuell der Brite Tyson Fury (33), der sich Hoffnungen gemacht hatte, zu einer Titelvereinigung mit Dreifachweltmeister Oleksandr Usyk (34/Ukraine) antreten zu dürfen. Usyk jedoch wird zunächst das Rematch gegen Anthony Joshua (32/England) bestreiten, dem er die Gürtel von WBA, WBO und IBF im September entrissen hatte.

Fury wurde deshalb vom WBC dazu verpflichtet, im Frühjahr seinem Landsmann Dillian Whyte (33) eine Titelchance zu gewähren. Der Sieger aus diesem Duell könnte dann Ende 2022 Kossobutskis Gegner sein.

Erledigt haben sich die Planungen, den Kasachen gegen den früheren Europameister Agit Kabayel (29/Bochum) vom Magdeburger SES-Team antreten zu lassen. Laut Öner habe Kabayels Management ein Angebot über 350.000 Euro Kampfbörse mit dem Hinweis auf andere Pläne abgelehnt. Um Kossobutskis WBC-Silver-Titel soll im Februar Universums Kubaner José Larduet (31) boxen.