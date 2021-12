Bayern München will im Winter einen Spieler abgeben

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 15. Dezember 2021:

Flick beendet Katar-Reise früher

Hansi Flick wird seine Reise nach Katar früher als geplant beenden. Der Bundestrainer kehrt nach SID-Informationen bereits am Donnerstag von seiner Suche nach einem geeigneten Quartier für die Wüsten-WM 2022 zurück und wird die Nations-League-Auslosung am Abend in Nyon (18 Uhr/siehe auch diesen Eintrag) in Deutschland verfolgen. Ursprünglich war die am Montag gestartete Reise für vier Tage angesetzt.

Flick war mit seinem Trainerstab und DFB-Direktor Oliver Bierhoff unterwegs. „Wir erhoffen uns natürlich perfekte Rahmenbedingungen für die Mannschaft, um optimale Voraussetzungen für den sportlichen Erfolg zu schaffen. Aber wir müssen dieses Mal auch hinter die Kulissen schauen und werden sicher kein eigenes Quartier bauen“, hatte Bierhoff vor der Reise angekündigt.

Eintracht schließt Kooperation mit Sky ab

Eintracht Frankfurt und der Pay-TV-Sender Sky Deutschland haben eine langfristige Kooperation vereinbart. Sie gilt für die Bereiche Content, Vertrieb und Marketing.

„Die Kooperation mit Sky ist aus unserer Sicht ein logischer Schritt im Zuge unserer Kommunikationsstrategie. Der mediale Wandel erfordert ein neues Denken und entsprechende Maßnahmen“, sagte Jan Martin Strasheim, Bereichsleiter Medien und Kommunikation der Eintracht: „Mit Sky als Rechtehalter der Bundesliga haben wir den perfekten Partner, der uns zudem hilft, EintrachtTV als attraktive Plattform für alle Fans von Eintracht Frankfurt inhaltlich weiter aufzuwerten.“

„Unsere Kurve“: DFL wird Bericht vorlegen

Die organisierten Fußballanhänger haben mit Genugtuung auf die erstmals klar formulierten Kriterien für den Dialog zwischen Profiklubs und Fans reagiert. „Für uns ein klarer Erfolg fanpolitischer Arbeit“, ließ die Anhänger-Vertretung „Unsere Kurve“ wissen.

Die Profiklubs hatten bei ihrem Treffen am Dienstag in die Lizenzierungsordnung aufgenommen, dass sich die Vereine künftig in strukturierten Dialogformaten mit ihren Anhängern austauschen und deren Meinung zu unterschiedlichen Themen einholen müssen. Regelmäßig sollen daran auch die Führungskräfte der Klubs teilnehmen.

„Mit der strukturellen Verankerung ist ein wichtiger Schritt geschafft und eine fanpolitische Forderung erfüllt. Doch jetzt muss es umgehend mit der Umsetzung weitergehen“, schrieb „Unsere Kurve“: „Bundesweit sind neben der professionellen Fanarbeit weiterhin Fanorganisationen in die Erarbeitung von Handreichungen und Handlungsleitfäden einzubinden.“

Zudem soll laut „Unsere Kurve“ spätestens im Herbst 2022 ein „ausführlicher Bericht der DFL darüber vorliegen, welche Verbesserungen durch die Neufassung des Club-Fan-Dialogs erreicht worden sind und wo nachgebessert werden muss“.

DFB erhält den „Uefa Equal Game Award“

Der DFB wird den „Equal Game Award“ der Uefa erhalten. Damit wird der Verband für seine Inklusions- und Vielfältigkeitsprojekte ausgezeichnet.

Der Preis wird im schweizerischen Nyon zum Auftakt der Nations-League-Auslosung am Donnerstag, (ab 18 Uhr/siehe auch diesen Eintrag) offiziell überreicht. Der DFB „übernimmt Verantwortung, den Fußball als Spiel für jede und jeden zu gestalten und dabei einen nachhaltigen Fokus auf Inklusion zu setzen“, hieß es in der Uefa-Mitteilung.

„Fußball fördert den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Diese inklusive Kraft aber ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss immer wieder erneuert werden“, sagte DFB-Interims-Copräsident Rainer Koch.

Krösche sieht Eintracht auf gutem Weg

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche sieht die Hessen nach dem holprigen Saisonstart unter Trainer Oliver Glasner auf einem guten Weg. „Was Oliver Glasner will, fruchtet langsam“, sagte Krösche im Interview mit der Sport Bild und lobte: „Wir haben einen guten Spielaufbau, erspielen uns durch feste Abläufe Torchancen. Das hohe Anlaufen, das mutige Verteidigen klappt immer besser. So haben wir zuletzt viele gute Ergebnisse gehabt.“

Trotzdem gebe es „immer noch viele Sachen, die wir verbessern müssen“, sagte der 41-Jährige. Krösche sieht sich nun aber bestätigt, nach dem schwachen Saisonstart unter dem neuen Trainer Glasner mit dem Erstrundenaus im DFB-Pokal und sechs Punktspielen ohne Sieg nicht in Panik verfallen zu sein. „Wir haben uns ständig hinterfragt und mit dem Trainerteam diskutiert, wie viele neue Inhalte wir der Mannschaft zumuten und wie schnell“, sagte er: „Aber wir haben nie an unserem Weg gezweifelt, weil Oliver Glasner so einen klaren Stil hat. So kamen dann auch die Siege.“

Mittlerweile ist Frankfurt in Tuchfühlung zu den Europacupplätzen und hat in der Europa League als Gruppensieger das Achtelfinale erreicht. „Wir wollen zum Rückrundenstart in der Position sein, dass wir um internationale Plätze kämpfen können“, forderte Krösche für die Bundesliga. Und auch in der K.o.-Phase der Europa League traue er dem Team zu, „jeden Gegner schlagen zu können“.

Bayern: Lob für Roca, Cuisance darf gehen

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat dem Ersatz-Sechser Marc Roca nach dem Südderby beim VfB Stuttgart (5:0) ein Sonderlob ausgesprochen – vor versammelter Mannschaft in der Kabine. „Das mache ich selten, aber Marc hat es extrem verdient, ich liebe solche Spieler“, sagte der Coach, der den Spanier nach dem Spiel lange umarmte.

Roca habe „gezeigt, dass es ein Fehler war, ihn so selten zu bringen“. Der 25-Jährige stand in Stuttgart erstmals in dieser Saison in der Startelf, zuvor hatte er in der Bundesliga nur 25 Minuten auf dem Platz gestanden – am vergangenen Sonnabend gegen Mainz (2:1). Er durfte ran, weil vier Sechser fehlten: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Corentin Tolisso und Marcel Sabitzer.

„Dann so reinzukommen, wie er gekämpft und Gas gegeben hat – das war eine herausragende Leistung“, sagte Nagelsmann. Roca sei überdies „menschlich“ top, habe „ein riesen Herz“ und „starken Charakter. Er ist kein Mäuschen und hat den Anspruch, öfter zu spielen. Das tut er auch kund – und das ist gut so.“

Michael Cuisance durfte bei Bayerns Kantersieg gegen Stuttgart noch einmal Bundesligaluft schnuppern.

Michael Cuisance kam in der Schlussphase (78.) als weiterer Mittelfeld-Backup zum Einsatz – erstmals in dieser Bundesliga-Saison. Auch der 22-Jährige habe es „gut gemacht“ und „drei herausragende Pässe gespielt“, lobte Nagelsmann, Cuisance dürfte im Winter aber verliehen werden.

„Das spreche ich mit dem Spieler ab und dem Club“, sagte Nagelsmann, „er hat viel zu wenig Spielzeit, um sich zu entwickeln. Wir müssen Gespräche führen, was sinnvoll ist.“

Ex-Atlético-Held neuer Uruguay-Trainer

Nach der 15-jährigen Ära von Oscar Tabarez setzt Uruguays Fußballverband für den Schlussspurt im Kampf um ein Ticket zur WM-Endrunde 2022 auf Diego Alonso. Der 46-Jährige hatte 2002 als Zweitliga-Torjäger den spanischen Spitzenclub Atletico Madrid wieder in die Erstklassigkeit geschossen und als Trainer mit CF Pachuca 2016 die mexikanische Meisterschaft gewonnen, war aber seit seiner Entlassung im September 2019 beim US-Club Inter Miami aus dem Rampenlicht verschwunden.

Tabarez war am 19. November nach Uruguays Absturz auf Rang sieben in den südamerikanischen Eliminatorias für Katar entlassen worden. Der Rückstand des zweimaligen Weltmeisters zu den viertplatzierten Kolumbianern und einem Direktticket zur WM beträgt aber nur einen Zähler. Rang fünf garantiert immerhin noch die Play-offs gegen den Asienvertreter. Laut Medien in Uruguay ist Alonsos Weiterbeschäftigung an eine erfolgreiche WM-Qualifikation geknüpft.

Nations-League-Auslosung: Flick-Elf in Topf 2

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Auslosung zur dritten Auflage der Nations League im zweiten Topf eingruppiert. Bei der wegen der Corona-Pandemie digital in der Uefa-Zentrale in Nyon veranstalteten Zeremonie wird die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick somit am Donnerstag (18 Uhr) definitiv einen Topgegner aus Topf eins zugelost bekommen. Weltmeister Frankreich, Europameister Italien, Spanien und Belgien sind nach ihren Gruppensiegen bei der letzten Nations-League-Runde gesetzt.

Die Lostöpfe der Nations League:

Topf 1 Frankreich, Spanien, Italien, Belgien

Topf 2 Portugal, Niederlande, Dänemark, Deutschland

Topf 3 England, Polen, Schweiz, Kroatien

Topf 4 Wales, Österreich, Tschechien, Ungarn

Deutschland kann in der Gruppenphase nicht auf die Niederlande, Dänemark und Portugal treffen, die als letztmalige Gruppenzweite ebenfalls in Topf zwei sind. In Topf drei sind England, Polen, Kroatien und die Schweiz. Im Topf vier der A-Liga-Aufsteiger befinden sich Wales, Österreich, Tschechien und Ungarn. Die Nations League ist diesmal ein Testlauf für die WM im Spätherbst 2022 in Katar. Vier Gruppenspiele finden im Juni, zwei im September statt.

Die Spieltermine der Nations League, Liga A:

Spieltag 1 und 2: 2.-8. Juni 2022

Spieltag 3 und 4: 8.-14. Juni 2022

Spieltag 5 und 6: 22.-27. September 2022

Finalrunde der vier Gruppensieger: 14.-18. Juni 2023

Eintracht-Chef will vor Stadien impfen lassen

Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer (65) will am Rande der Bundesliga-Spiele vor den Stadien im großen Stil gegen das Coronavirus impfen lassen. Sein „Aufruf an die neuen Entscheider in Berlin lautet“ demnach: „Bindet jeden Bundesligaverein in eure Impfkampagne ein. Jeder Club kann jedes Wochenende, wenn Zehntausende in die Stadien strömen, jeden impfen“, sagte Fischer in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Das ist kein Problem.“

Jeder Club bekomme „das organisatorisch ohne Schwierigkeiten auf die Reihe, denn wir sind es gewohnt, Massenveranstaltungen in geordnete Bahnen zu lenken“, sagte Fischer: „Wir bei der Eintracht können auf den Flächen vor dem Stadion Zelte errichten und Impfstraßen aufbauen, sodass wir im Eiltempo die Leute mit den Vakzinen versorgen können. Dann geht es jeden Samstag oder Sonntag mit den Spritzen zack, zack, zack! Gebt uns den Impfstoff, dann legen wir alle sofort los.“

Fischer glaubt, mit seinem Vorschlag „mit Sicherheit eine ganze Menge Menschen“ zu erreichen, „denen wir, die 18 Bundesligavereine, ein Impfangebot unterbreiten könnten, um so einen Beitrag zu leisten, Corona in den Griff zu bekommen.“