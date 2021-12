„Betrug!“ Real Madrid wütet über Champions-League-Auslosung

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 14. Dezember 2021:

CL-Auslosung: Real Madrid wittert Betrug

Die Wiederholung der Champions-League-Auslosung soll für großen Ärger bei Real Madrid gesorgt haben. Die Spanier haben bisher aber nichts über mögliche Konsequenzen verlauten lassen. Als „überraschend, bedauerlich und sehr schwer zu verstehen“ bezeichnete Reals Direktor für institutionelle Beziehungen, Emilio Butragueño, den Vorgang.

Zunächst war Benfica Lissabon als Madrids Achtelfinal-Gegner ausgelost worden, doch nach der Wiederholung stand Paris Saint-Germain als vermeintlich schwererer Rivale fest. Die erste Auslosung hatte die Uefa wegen „technischer Probleme mit der Software eines externen Dienstleisters“ annulliert. Hinter den Kulissen soll es laut der „Marca“ scharfe Reaktionen von Real gegeben haben: Die Wörter „Skandal“, „nicht hinnehmbar“, „Betrug“ und „Schande“ sollen gefallen sein. Damit verschärfe sich der monatelange Konflikt zwischen Real und der Uefa weiter. Eine neue „Episode im Krieg zwischen Real und der Uefa“, titelte das Blatt am Dienstag.

Der Streit mit der Uefa dreht sich um die von Real-Boss Florentino Pérez vorangetriebene Idee einer Superliga. Zwölf europäische Topclubs aus England, Italien und Spanien hatten im April mit der Bekanntgabe ihrer entsprechenden Pläne für Empörung gesorgt. Der Wettbewerb würde in direkte Konkurrenz zur Champions League treten. Das Projekt gilt als vorerst gescheitert, nachdem die meisten Clubs schnell wieder Abstand von dem Vorhaben nahmen.

Corona-Ausbruch! ManUnited-Spiel abgesagt

Wegen mehrerer Corona-Fälle bei Spielern und Betreuern von Manchester United ist das für Dienstagabend geplante Ligaspiel beim FC Brentford verschoben worden. Der Nachholtermin ist noch offen. Die Verschiebung sei das Ergebnis von „Empfehlungen medizinischer Experten aufgrund der außergewöhnlichen Umstände eines Corona-Ausbruchs“ bei Man United, teilte die Premier League mit. Zuvor hatte der Club von Trainer Ralf Rangnick bereits die vorläufige Schließung des Trainingsgelände für zunächst 24 Stunden bekannt gegeben.

Die Liga vermeldete am Montag die Saison-Rekordzahl von 42 neuen Corona-Fällen in der höchsten englischen Spielklasse. Vom 6. bis zum 12. Dezember waren demnach insgesamt 3805 Spieler und Mitarbeiter getestet worden. In der Woche zuvor waren es bei 3154 Tests zwölf positive Testergebnisse gewesen. Am Sonntag war bereits das Premier-League-Match zwischen Tottenham Hotspur und Brighton & Hove Albion wegen zahlreicher Corona-Fälle bei den Spurs abgesagt worden.

Kiel sucht im Winter Ersatz für Holtby

Holstein Kiel will sich in der Winterpause der 2. Bundesliga noch einmal verstärken. Nach Informationen der „Kieler Nachrichten“ sucht der Tabellen-15. eine Alternative für Ex-HSV-Profi Lewis Holtby im defensiven Mittelfeld, wo seit dem Sommertransfer von Leistungsträger Jonas Meffert zum HSV eine Lücke entstanden ist. Laut dem Zeitungsbericht sind Marvin Knoll (31) vom Ligarivalen FC St. Pauli und Havard Nordtveit (31) von 1899 Hoffenheim Kandidaten der Norddeutschen, die mit 30 Gegentoren die drittschlechteste Liga-Defensive stellen.

Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier (l.) lacht, wie sein früherer Mitspieler Lewis Holtby eine Gelbe bekommt. Der ehemalige Hamburger kommt in Kiel auf der Sechs zum Einsatz, überzeugt aber nur selten.

Beide Akteure haben alte Bekannte bei der KSV Holstein. Sportchef Uwe Stöver lotste im Jahr 2018 den auch in der Abwehrzentrale einsatzfähigen Ex-Regensburger Knoll zu seinem damaligen Club in die Hansestadt. Und der aktuelle Holstein-Coach Marcel Rapp kennt den Norweger Nordtveit aus gemeinsamen Zeiten in Hoffenheim. Beide Profis sind in der laufenden Spielzeit bei ihren Vereinen allerdings nur noch Edelreservisten. Ihre Verträge laufen jeweils am Saisonende aus.

Spanien: Rechtevertrag bringt 4,95 Milliarden

Die spanische Profiliga hat laut übereinstimmenden Medienberichten einen neuen Rechtevertrag für die Übertragung der La-Liga-Spiele für insgesamt 4,95 Milliarden Euro abgeschlossen. Der neue Kontrakt tritt im Sommer 2022 in Kraft und hat eine Laufzeit über fünf Jahre bis 2027. Den Zuschlag erhielten der Sender Movistar, der bislang allein die Spiele übertragen durfte, und der Streamingdienst DAZN. Jeder der Rechteinhaber soll künftig pro Spieltag fünf La-Liga-Spiele live übertragen dürfen.

Die Dotierung des neuen Medienvertrages beinhaltet eine Steigerung von einem Prozent. Zum Vergleich: Die DFL wird für den Vier-Jahres-Zeitraum 2021/22 bis 2024/25 durch den Verkauf der Medienrechte im deutschsprachigen Raum pro Saison 1,1 Milliarden Euro und für den gesamten Zeitraum damit insgesamt 4,4 Milliarden Euro generieren. Diese Summe liegt pro Saison über der Dotierung von La Liga.

Tedesco: „Das ist schwer erklärbar“

Leipzigs neuer Trainer Domenico Tedesco will nach der erfolgreichen Premiere auch die Auswärtsmisere beenden. „Davon habe ich schon gehört, so richtig viele Punkte haben wir auswärts nicht geholt“, sagte Tedesco vor dem Gastspiel beim FC Augsburg (20.30 Uhr/Sky) am Mittwoch. „Das ist schwer erklärbar und kann auch nicht unser Anspruch sein.“ In der Auswärtstabelle belegt RB mit nur drei Unentschieden den vorletzten Platz. „Es ist wichtig, dass wir auch so mutig auftreten wie daheim“, sagte der Coach.