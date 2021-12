Tennis: Eva Lys aus Hamburg ist deutsche Meisterin

Hamburg. Die ersten Ballwechsel waren gespielt am Sonntagvormittag, da wusste Eva Lys, dass nicht viel anbrennen würde. „Ich habe das Match richtig genießen können. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann schaffe ich es meistens, meine beste Leistung abzurufen“, sagte die 19-Jährige, nachdem sie sich bei den deutschen Hallenmeisterschaften im Tennis in Biberach an der Riß erstmals in ihrer Karriere den Titel gesichert hatte.

Mit 6:2 und 6:4 setzte sich die Hamburgerin vom Club an der Alster im Finale gegen Mara Guth (18/Usingen) durch und ist damit Nachfolgerin ihrer Vereinskollegin Noma Noha Akugue (18), die ihren Titel wegen einer Verletzung nicht verteidigen konnte.

Eva Lys konnte erst im Sommer in die Saison starten

„Ich habe eine tolle Woche gespielt, hätte vor dem Turnierstart nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich es so konzentriert durchziehen würde“, sagte die an Position zwei gesetzte Weltranglisten-339., die am Sonnabend im Halbfinale beim 5:7, 7:5, 6:1 gegen Anna Gabric (23/Stuttgart) hart hatte arbeiten müssen.

Dennoch habe sie sich im Finale körperlich und geistig frisch gefühlt, sagte die Absolventin der Eliteschule des Sports am Alten Teichweg, die sich seit dem Abitur 2020 auf ihre Tenniskarriere konzentriert. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie und einer Mandeloperation war sie allerdings erst im Sommer voll in die Saison eingestiegen.

Hamburgerin ist deutsche Meisterin im Tennis

„Es hat einige Zeit gedauert, bis ich meinen Rhythmus gefunden hatte, aber in den vergangenen drei Monaten habe ich mich sehr gut gefühlt“, sagte sie. Ausdruck dessen war vor fünf Wochen in Istanbul (Türkei) der Gewinn eines 25.000er-ITF-Turniers, den sie nun mit dem DM-Titel bestätigt hat. „Man kann die beiden nicht miteinander vergleichen, weil Eva in dieser Woche unter dem Druck stand, sich gegen die nationale Konkurrenz zu beweisen, was manchmal härter ist als ein internationales Turnier“, sagte Vater und Trainer Wladimir Lys, „umso mehr freuen wir uns, dass sie jetzt deutsche Meisterin ist.“

Viel Zeit, den Triumph zu genießen, blieb nicht. Eva Lys ist von diesem Montag an mit dem sechs Spielerinnen umfassenden Porsche Talent Team des Deutschen Tennis Bundes beim Jahresabschlusslehrgang im Tannenhof im Allgäu gefordert. Nach der Weihnachts- und Neujahrspause beginnt im Januar die Vorbereitung auf die Saison 2022.